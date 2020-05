Bryne og EIK har fått startdato

2. divisjon med Bryne FK og EIK fra sørfylket kan starte full trening 8. juni og seriespill 4. juli.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jan Halvor Halvorsen har ledet Bryne-treninger i over tre måneder uten å få spille kamper. Nå er det lys i enden av tunnelen. Foto: Jan Inge Haga

Det kommer frem i en plan fra Norges Fotballforbund formidlet videre av NTB. Planen må godkjennes av kulturminister Abid Raja.

Dersom forbundet får gjennomslag, blir det dobbel serie, opplyser Rune Pedersen hos NFF.

Skulle det drøye med kampstart til et stykke ut i juli, blir det enkel serie med sluttspill mellom de sju beste i hver av de to avdelingene for å avgjøre hvem som rykker opp.

Les også Trente med Viking og Start – signerte for Bryne

Les også EIK-leder ut mot NFF – mener 2.-divisjon er glemt

De sju nederste i hver avdeling spiller om å unngå nedrykk.

NFF foreslår at 3. divisjon menn og 2. divisjon kvinner skal spille enkel serie og begrunner med at dette er amatører som ikke kan ta seg fri til å spille en rekke midtukekamper.

Hjemme- og bortekamper skal avgjøres ved loddtrekning. Dermed kan det nærme seg seriestart også for de lokale lagene Sola, Brodd, Staal Jørpeland, Madla og Viking II.

Forbundet har ikke avgjort hva som skal skje med 1. divisjon kvinner. Der er det fortsatt håp om dobbel serie.