Ødegaard og Real Sociedad har hatt store problemer. Det kan ha en naturlig forklaring.

Martin Ødegaard har hatt en trøblete oppstart etter koronapausen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martin Ødegaard startet La Liga-sesongen glimrende, men har i takt med eget lag falmet etter koronapausen. Foto: PRESSINPHOTO / BILDBYRÅN

Martin Ødegaard kunne med rette smile. Han hadde nettopp banket et frispark i krysset, fullstendig utagbart for Osasuna-keeper Sergio Herrera. Tidligere i omgangen hadde han spilt gjennom sin kaptein, Mikel Oyarzabal, til scoring.

Nordmannens bidrag hjalp Real Sociedad til en viktig 4–3-seier. Laget var bare ett poeng bak Atlético Madrid på fjerdeplassen. Den gir som kjent Champions League-plass.

Litt over et halvår senere går det vesentlig tråere for Ødegaard og Sociedad. Laget har kun vunnet én av seks kamper etter at La Liga startet opp igjen. Håpet om Champions League svinner, ettersom laget er hele syv poeng bak Sevilla med kun fem kamper igjen. Og Ødegaard?

Den utleide Real Madrid-spilleren har ikke et eneste målpoeng i La Liga i hele 2020. Magnar Kvalvik kommenterer La Liga for Strive og utgjør en tredjedel av podkasten «LaLigaLoca». Han mener Ødegaards 2020-prestasjoner i seg selv var gode, helt til etter koronapausen.

– Det har vært trøblete de siste fem kampene han har spilt. Det er først og fremst nå i de kampene det har sett ut til å stokke seg. Det lugger både for han og andre på Sociedad, sier Kvalvik.

Les også Innbytter Ødegaard bidro til viktig seier

Stor forskjell før og etter koronaen

I høst så Sociedad tidvis ut som et av La Ligas aller beste lag – og Ødegaard som en av de beste spillerne i ligaen. Drammenseren ble blant annet kåret til månedens spiller i september. I vår uteble målpoengene i ligaen for Ødegaard, men prestasjonene var solide, og han var en avgjørende bidragsyter til at laget kom seg til den foreløpig utsatte Copa del Rey-finalen.

Etter pausen er det imidlertid blitt én uavgjort og fire strake tap, før torsdagens etterlengtede seier mot Espanyol.

– Som jeg har sagt før, er man aldri god eller dårlig alene. Når det gjelder Sociedad, ser de ut til å ha gått på en liten smell som lag. Det er stor forskjell på dem før og etter koronaen. Det går utover Martin også, sier det norske landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Les også Martin (18) kan skrive fotballhistorie i Italia. Men det er ikke sikkert Norges landslag får glede av ham.

Han mener det kan være mange ting som har gjort at Sociedad har falt ut av flyten de hadde før pandemien stoppet fotballen.

– Jeg synes balltempoet er merkbart dårligere. Da de var som best i perioden før koronaen, hadde de veldig høyt balltempo fremover. Dermed fikk de fire frontspillerne tilgang til gode rom der de kunne få ballen rettvendt, sier Hansen.

Nå er det annerledes. Sociedads offensive spillere er nødt til å møte og hente ball, istedenfor å true rommene.

– I tillegg kan mange av lagene ha lest seg så godt opp på Sociedad at de vet hvilke rom de skal stenge, sier Norges assistenttrener.

Landslagsassistent Per Joar Hansen mener Real Sociedad ser ut som et helt annet lag etter koronapausen. Det er ikke nødvendigvis en god ting. Foto: Terje Pedersen

Ligger kanskje der de egentlig skal?

Kvalvik, som følger La Liga tett, tror også Sociedad tidvis kan ha overprestert tidligere i sesongen, da de var med i kampen om Champions League-plass. En slik topp fire-plassering var langt ifra forventet før sesongen.

– Nå føles dagens status som en nedtur, men det er basert på at de var topp fire. Syvendeplassen de ligger på nå er kanskje mer det man noenlunde kunne forvente.

Kvalvik tror også Sociedads spillestil kan være noe av årsaken til nedturen. Laget liker gjerne å ha en del ball, for så å kombinere seg gjennom motstandernes forsvar.

– Før koronaen hadde alle spillerne en forståelse av medspillerne sine og hva de skulle gjøre. Alt det forsvinner i de tre månedene man sitter i hvert sitt hjem. Klubber som har litt mer primitiv og en enklere og mer direkte spillestil kan ha mistet mindre. Samhandlingen Sociedad var tuftet på, har forsvunnet helt, sier Kvalvik.

Han tror laget kunne hatt godt av å ha en annen spillestil som en midlertidig plan b i oppgjørene de sliter.

– Det virker ikke som de har det. De virker rådville når de skal jage mål i slutten av kamper.

Les også I høst begynte Vålerenga-kapteinen å studere i frykt for at karrieren var over. Ved nyttår kom vendepunktet.

Magnar Kvalvik kommenterer La Liga for rettighetshaver Strive. Foto: Trond Larsen, IMG

Spiller med skade

En annen faktor som kan ha påvirket Ødegaards prestasjoner er at han har spilt med en skade siden oktober. Det skal være snakk om jumpers knee, som gir smerter i kneet grunnet overbelastning av senefestene på kneskålen, ifølge Norsk Helseinformatikk.

– Han kommer ikke til å være i stand til å spille alle kamper, eller være i toppform. Vi blir nødt til å velge hvilke kamper han kan bidra i, sa Sociedad-trener Imanol Alguacil før torsdagens kamp, ifølge Sport og norske TV 2.

Les også Før kampen ble Liverpool hyllet av City-spillerne. Etterpå ble de ydmyket og rundspilt.

Nordmannen var nylig i Barcelona for å få hjelp med skaden. Det er ikke gitt at han må gjøre noe umiddelbart, men det kan komme på tale om plagene vedvarer.

– Det er aldri positivt å ha noen småskavanker. Det er imidlertid positivt at Martin nå vet at det er jumpers knee og at han får rett behandling, sier Hansen og legger til:

– Mentalt er det bra å få de rette rådene for hvordan han skal håndtere en slik skade. Det kan kanskje frigjøre litt energi for ham, det at han vet at det i utgangspunktet ikke er farlig, men at noe kanskje må gjøres på sikt.

Landslagets medisinske team er stadig i kontakt med Sociedads, forteller Hansen. Den første viktige landskampen for Norge kommer mot Serbia 8. oktober. Da spiller lagene om en finalekamp i Nations League-omspillet. Vinneren av det får plass i neste års EM.