Viking-kapteinen om trenerens idé: – Kan være veldig lurt

Viljar Vevatne er preget av den elendige starten på sesongen.

Viljar Vevatne rakk å snu seg for å se at det upressede skuddet fra Gilbert Koomson sendte Brann opp i 2–0. – Vi blir straffet knallhardt i et par situasjoner hvor vi sover, sier Viking-kapteinen. Foto: Marit Hommedal

BERGEN/STAVANGER: Viking gikk på en ny smell og kollapset med tre enkle baklengsmål da de tapte 0–3 for Brann i Bergen sent søndag kveld.

Etter oppgjøret varslet trener Bjarne Berntsen at de måtte vurdere å gå tilbake til fjorårets suksessoppskrift: Ligge lavere og i større grad satse på kontringer.

– Kan være veldig lurt

Kaptein Viljar Vevatne erkjenner at de var veldig trygge da de lå lavt og kompakt i 2019-sesongen som endte med 5. plass og NM-gull. Samtidig påpeker han at den kynismen var knyttet til at laget var nyopprykket og dermed hadde en annen inngang til kampene.

I år ønsker de å ta steg som lag og forbedre spillmønsteret. Det innebærer å stå høyere og delta mer i banespillet for å utvikle seg.

Etter to tap, 2–7 i målforskjell og null poeng på de to første kampene, er han enig i at det kan være en idé å endre. På ferja fra Halhjem til Sandvikvåg natt til mandag utdyper han overfor Aftenbladet.

Runar Hove, Viljar Vevatne og Viking-forsvaret oppgitte etter ett av de fire baklengsmålene mot Glimt i serieåpningen. Foto: Anders Minge

– Det er ikke farlig å ligge lavt og la motstanderen styre. Til tider tror jeg det kan være veldig lurt. Så får vi ta de kontringene vi får og spille på oss selvtillit på den måten. Vi må finne tilbake til den sinnssyke ærgjerrigheten og tette igjen bak. Dette går på stoltheten løs, sier han.

Sov da Brann tok ledelsen

– Har dere spillere i år som kan utnytte overgangene på samme måte som i fjor?

– Ja, vi har plenty med kvalitet der framme. Det står ikke på det. Det handler mer om tilnærmingen vår, at vi aksepterer å ligge lavt og la motstanderen ha ball, svarer kaptein Vevatne.

Midtstopperen er kjapp med å understreke at et lavere lag ikke alene er løsningen på alle utfordringene. Mot Bodø/Glimt slapp de inn mål på den måten. Flere av Vikings baklengsmål så langt har kommet som en følge av personlige feil, ukonsentrasjon og slurv.

Det er både Vevatne og Runar Hove enige i. Begge er enige i at de sov i et avgjørende øyeblikk da Brann tok ledelsen søndag. En ball ble upresset lempet inn bak stopperne. Der de skulle lest situasjonen i tide og falt av, kunne Brann-spissen Daouda Bamba i stedet stikke fra både Hove og Vevatne og enkelt sette inn ledermålet.

– Veldig frustrerende

Runar Hove spilte en god 1. omgang mot Brann, men sier rett ut at det som skjedde etter pause var flaut.

– Dette er veldig frustrerende. Det er litt rart også, de funket så bra defensivt mellom Vevatne og meg i fjor. Da gikk det på skinner. En ting er hvis vi blir utspilt av en god motstander, en annen er når vi gjør det så lett for dem, påpeker Runar Hove som sammen med laget holdt nullen i 11 seriekamper i fjor.

Fasit så langt i år er at Viking har sluppet inn sju mål på to seriekamper og bare holdt nullen i én av 11 treningskamper.

Her er Runar Hove på etterskudd mot Brann og Robert Taylor i søndagens 0–3-tap i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Ny kamp onsdag

Allerede onsdag er det ny seriekamp. Da kommer Mjøndalen til SR-Bank Arena. De har tatt fire poeng på de to første kampene etter å ha slått Sarpsborg 1–0 og spilt 0–0 borte mot Stabæk.

– Du blir jo preget av baklengsmålene. Men vi må jobbe på videre. Nå handler det om å gjøre ting enklere, bedre strukturen og ta poeng, påpeker Runar Hove.