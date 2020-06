Adressa.no sender direkte fra Lerkendal etter Horneland-avgangen

Tove Moe Dyrhaug og Ivar Koteng møter pressen klokken 10.30.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eirik Horneland forlot Brakka sammen med Ivar Koteng natt til fredag. Foto: Christine Schefte

Charlotte Ø. Sundberg

I april forlenget Horneland avtalen med RBK med et år, men to måneder og tre seriekamper senere er det slutt. Etter et krisemøte på Brakka natt til fredag ble det klart at Eirik Horneland er ferdig som RBK-trener.

2–3-tapet for Bodø/Glimt torsdag var dråpen som fikk begeret til å renne over. Etter tre kamper står Rosenborg med ett poeng og har åtte poeng opp til Molde og Bodø/Glimt i toppen.

Adresseavisen sender direkte for våre abonnenter fra klokken 10.30.

– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland i en pressemelding som ble sendt ut rundt midnatt.

Verken Horneland eller styreleder Ivar Koteng ville uttale seg til pressen da de forlot Brakka rundt midnatt. Horneland henviste til pressemelding, mens Koteng sa han skulle hjem og legge seg.

Saken oppdateres!