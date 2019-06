Henrik Ingebrigtsen etter et halvt år med trøbbel: – Ingenting har gått som jeg ville

28-åringen er vraket fra Drømmemila under Bislett Games.

Med kun to norske plasser, må storebror se Filip og Jakob løpe den avsluttende øvelsen torsdag kveld.

Selv skal den mest rutinerte i familien Ingebrigtsen prøve å slå Marius Bakkens 18 år gamle norske rekord på 3000 meter flatt.

I 2001 løp Bakken på 7.40,77, to sekunder bedre enn Ingebrigtsens personlige rekord.

– Hvis jeg setter norsk rekord, skal jeg være kjempefornøyd, sier sølvvinneren på 5000-meteren i Berlin-EM i fjor.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Ikke forberedt på fart og konkurranse

Selv har han kjempet seg gjennom en trøblete vinter og vår.

– Ingenting har gått som jeg ville. Jeg har ikke fått den oppkjøringen jeg ønsket. Siste periode med trening som fungerte skikkelig var i desember. Det er lenge siden. Jeg har trent hver dag og har en grunnform som er ganske bra. Men jeg har ikke fått forberedt meg på fart og konkurranse.

Han føler seg ikke klar for 1500 meter. 3000 meter er litt lettere å håndtere med jevnere konkurransefart.

– I januar og februar var jeg overtrent. Det er kanskje en litt generell beskrivelse, men i desember løp jeg litt for fort på noen treninger over en litt lengre periode. Dermed ble det tungt i januar og februar. Noen dager før innendørs-EM i Glasgow (mars) smalt det i hoften. Det skyldtes en overbelastning som jeg har slitt med siden det.

Satser hardt mot Tokyo-OL

Ingebrigtsen sier at han fortsatt i perioder kjenner at hoften er vond. Men at han etter noen rolige dager likevel skal være klar til start på Bislett.

– Jeg har erkjent at denne sesongen ikke blir så god som den kunne blitt dersom alt hadde gått på skinner. Jeg får ikke vist hele mitt potensial. Men jeg viste både i 2016 og 2018 at selv om jeg ikke er 100 prosent, kan jeg hevde meg ganske bra. Det hadde vært herlig med en sesong der alt gikk på skinner, at jeg har klart å få ut det jeg er god for hele sesongen.

– Betyr det at alt du gjør nå er med tanke på OL neste sommer?

– Nå holder jeg det gående fordi jeg ikke vil kaste inn håndkleet. Når denne sesongen er over, begynner den virkelige oppkjøringen til OL. Nå forsøker jeg å tilpasse fart, gradvis øke farten på trening, og kanskje få noen gode konkurranser i samme slengen.

Henrik Ingebrigtsen vil ikke love noe på Bislett, bortsett fra at han skal gjøre et ærlig forsøk på 3000 meter.

– Jeg synes den norske rekorden ser sterk ut. Men jeg satser på at det kommer seg etter noen rolige dager. Jeg har det inne.