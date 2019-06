Ny Ballspark-podkast: Slik er Branns sjanser for å nå e-cupen

Brann skal senere i sommer ut i kvalifisering for å nå gruppespillet i Europaligaen. Denne blir alt annet enn enkel, med fire kvalifiserende runder før millionene eventuelt vil drysse over Sportsklubben.

Erik Huseklepp har friskt i minne hva som skjedde med Sarpsborg i fjor, men later ikke til å ha rare troen på Brann. Ikke Doddo heller. Han savner for én gangs skyld kunstgress på Brann Stadion.

Doddo har for øvrig fått med seg at Fredrik Haugen for tiden ferierer i Dubai, og kan by på førstehånds kjennskap til regionen...

Du kan klikke play i vinduet under eller laste podkasten ned via iTunes her!