ANTIBES: Det var egentlig en perfekt dag på den franske rivieraen. Rundt 20 grader i skyggen. Et hotell med tennisbaner og svømmebasseng, det meste en nordmann i sørligere strøk kan ønske seg.

Hadde det ikke bare vært for det bitre 1–2-tapet for de franske VM-vertene i forveien. Det er ikke lett å sove når adrenalinet fortsatt pumpet i kroppen etter 90 intense minutter foran 35.000 tilskuere og rundt 10 millioner TV-seere bare i Frankrike.

Kanskje dukket dommer Bibiana Steinhaus opp på netthinnen akkurat i det søvnen omsider var i ferd med å innhente de norske spillerne. Tyskeren tegnet en firkant i luften, «VAR-tegnet» som viste at hun hadde ombestemt seg etter å ha sett en situasjon på nytt på video, og pekte på straffemerket.

Fakta: Norge i VM I den første kampen mot Nigeria ble det seier 3–0. Onsdag tapte Norge 1–2 for Frankrike. Den siste kampen i gruppespillet er mot Sør-Korea mandag. Vinner Norge den kampen, er de garantert avansement til åttendedelsfinalen. Alle gruppevinnere og -toere går videre i VM, samt de fire beste treerne. X

Tall som oppmuntrer

Det sure VM-tapet til tross, det kunne vært så mye verre, som Maria Thorisdottir sa det dagen derpå. For Norge kunne blitt utspilt, målet om medalje kunne blitt avkledd og vist seg å være ren utopi. Ingen av delene skjedde. Etter frokosten satt spillere og trenere med følelsen av at dette var en kamp de kunne fått med seg mer fra.

Og ikke minst, dette var en kamp hvor det norske laget viste at de har kommet utrolig langt fra nivået som førte til fiaskoen i Nederland-EM for to år siden.

Norge er blitt et lag som er i stand til å holde ballen i laget og true selv den beste motstander med eget angrepsspill.

Trener Martin Sjögren hadde bare fått sett én av omgangene på video før han gikk i drømmeland, men han hadde merket seg noen tall på FIFAs statistikk:

Norge hadde flest pasninger i kampen med 391 mot 318.

Norge hadde litt bedre treffsikkerhet på pasningene, med 73 prosent mot Frankrikes 72 prosent.

Ifølge FIFA hadde de to lagene ballen like mye.

Slik har de jobbet

Det var angrepsspillet Sjögren innså at han måtte utvikle da han tok over laget i 2017, noe som ble enda tydeligere i sist EM. Den gangen falt laget dessuten mer eller mindre sammen når de ble utsatt for press.

Sjögren forklarer forvandlingen på flere måter:

Trenerne har prøvd å skape så tydelige rammer som mulig ved å fokusere så mye som mulig på å utvikle eget spill.

I valget av spillere til troppen går han for spillerne og typene som har ferdighetene til å spille på den måten han ønsker.

De har jobbet mye med å skape en tro i laget på at det faktisk er mulig for Norge å ta medalje.

Akkurat den troen er ikke blitt noe mindre etter onsdagen, selv om den franske stjernen Eugénie Le Sommer avgjorde på straffe.

– Vi skal ha respekt for motstanderen, men det handler om å ta bort brodden. Vi må ikke gå på banen og tro at de er bedre enn oss. Når vi presterer på vårt beste, er vi på nivå med de beste i verden. Det fikk vi et tydelig bevis på mot Frankrike, sier Sjögren.

Fellesskapet som styrker

Ingen på laget har lenger fartstid enn Ingrid Hjelmseth. 39-åringen spiller sitt siste mesterskap. Hun ser en stor utvikling i laget.

– Selv om vi ikke klarer å prate med hverandre ute på banen, ser du at spill og bevegelser sitter i beinmargen, sier Hjelmseth.

Av dem som startet på midtbanen og i det norske angrepet, var fem av seks minst 15 år yngre enn Hjelmseth. Innstillingen deres imponerer henne.

– Selv om de er uerfarne, lar de seg ikke affisere av at de slår et par feilpasninger eller gjør noen feil. De fortsetter i samme duren, sier målvakten.

– Hvordan er det mulig å få til det i et så stort mesterskap?

– Tryggheten i gruppen har mye å si. Gjør du en feil eller bommer, har du 22 venninner i ryggen etterpå. Det er ingen som står alene på noe tidspunkt i denne gruppen. Vi er sammen om både opp- og nedturer, feil og suksesser. Det er godt å ha i ryggsekken når du skal ut på en arena som dette.

Ingrid Syrstad Engen er 21 år og mesterskapsdebutant. Hun spilte sin klart største kamp i karrieren.

– Jeg er ikke nervøs når jeg går utpå der. Vi hadde troen på at vi skulle få et godt resultat mot Frankrike. Da vi merket at vi klarte å demme opp for dem og skape noe fremover, så fikk vi enda mer ro, sier trønderen.

PS: Hvis Frankrike tar poeng mot Nigeria, tar Norge annenplassen i gruppen med poeng mot Sør-Korea mandag. Det kan være en fordel å bli nummer to i gruppen, for da slipper de etter all sannsynlighet USA i kvartfinalen. Sjögren mener amerikanerne er favoritten til å vinne VM.