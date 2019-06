Tjener tre milliarder mindre enn herrene: – Er det så mye å be om?

«Er det for mye å be om?»

Spørsmålet blir stilt fra spillere på det australske kvinnelandslaget kun dager før VM-starten i Frankrike.

I en ny video i sosiale medier går de i strupen på FIFA. Kravet er likestilling mellom kvinnene og herrene på utbetaling av premiepenger.

En sammenligning mellom premiepengene kvinnespillerne får i år, og det herrene fikk i VM-sluttspillet i Russland i fjor, viser en enorm forskjell.

Totalt lå premiepotten fordelt på alle herrelagene på rundt 3,5 milliarder kroner. For kvinnene er summen 260 millioner, ifølge The Guardian.

Det er kun 7,5 prosent av herrenes pott.

Fakta: Premiepengene til de norske spillerne i VM 2019: Ryker Norge ut av gruppespillet får hver spiller 70.000 kroner. Går Norge videre økes beløpet gradvis fra åttendedelsfinale, kvartfinale, semifinale og finale. En eventuell seier i finalen vil gi de norske spillerne 380.000 kroner hver. X

– Har tredoblet beløpet

Den australske spillerforeningen krever at kvinnenes premiesum dobles før mesterskapet starter.

Norges Fotballforbund (NFF) erkjenner de store forskjellene mellom kvinnene og herrene. Likevel mener man at mye er blitt gjort siden VM i Canada for fire år siden.

– NFF har bidratt til at FIFA har økt premiepengene i kvinne-VM med mer enn tre ganger sammenlignet med forrige VM. Men det er fortsatt store forskjeller vis-à-vis herre-VM, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

Skulle Norge bli verdensmestere i Frankrike, venter en premiesum på rundt 35 millioner kroner etter dagens dollarkurs. Av den summen går 25 prosent til de 23 spillerne i troppen.

Det vil bety en sum på 380.000 kroner per spiller.

Likevel er kontrasten stor til Frankrike som vant herre-VM i fjor. Da lå den totale vinnerpotten på 330 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dersom de norske spillerne får en stor nedtur i årets mesterskap, og ryker allerede i gruppespillet, sitter de derimot ikke tomhendt igjen. Minimumsbeløpet ligger nemlig på 70.000 kroner per spiller.

Og det er her den store forskjellen ligger for årets mesterskap, sammenlignet med Canada-VM i 2015.

For fire år siden hadde en VM-exit i gruppespillet gitt null kroner.

– NFF jobber for en jevnere fordeling internasjonalt, men FIFA skal ha ros for å ha tredoblet det totale premiebeløpet på fire år, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.

Fakta: Norges kamper i gruppespillet: 8. juni: Norge – Nigeria (TV 2) 12. juni: Frankrike – Norge (NRK1) 17. juni: Sør-Korea – Norge (TV 2) X

Landslagskapteinen jubler

Selv om kvinnenes premiepott har økt siden forrige mesterskap, ser man også en enorm økning på herresiden i samme periode.

Ifølge USA Today steg premiebeløpet med 365 millioner kroner mellom herremesterskapene i Brasil i 2014 og Russland i 2018.

Bare økningen er større enn hele premiepotten til kvinnene.

Landslagskaptein Maren Mjelde ser likevel positivt på utviklingen.

– Jeg er utrolig glad for den jobben NISO og NFF har gjort inn mot FIFA for å gjøre dette mulig. Dette er et stort steg i riktig retning, og det er utrolig hyggelig at denne utviklingen skjer i kvinnefotballen. Samtidig er det viktig at dette arbeidet videreføres slik at det kan tas ytterligere steg inn mot fremtidige mesterskap, sier hun i en pressemelding fra NFF.

Fotballpresident Terje Svendsen var norsk fotballs representant under FIFA-kongressen i Paris onsdag. Han mener at det fortsatt er for stor forskjell i bidragene inn mot kvinne- og herrefotballen.

– Men jeg er helt sikker på at etter VM i Frankrike, som helt garantert kommer til å bli en suksess, så vil premiepengene inn mot neste VM være doblet, sier Svendsen.

Det er en utvikling som han mener ingen kan stå imot, heller ikke i Norge: Premiepengene og den kommersielle verdien kommer til å øke.

– Vi jobber sammen med de andre nordiske forbundene for å påvirke dette, men vi må bare erkjenne at det ikke går så fort som vi skulle ønsket. Det går definitivt riktig vei, og det er en kraftig forbedring, sier Svendsen.

Får støtte fra herrelandslaget

For to år siden ble avtalen om likelønn mellom de norske landslagene, uavhengig av kjønn, signert.

Tidligere denne uken gikk Jahn Ivar «Mini» Jakobsen ut og kritiserte avtalen. Han synes likelønn mellom kvinner og menn ikke er svaret i norsk fotball.

Markus Henriksen, som har 47 landskamper for herrelandslaget, mener skjevfordelingen i premiepenger er en uting.

– Det er stor forskjell. I Norge har vi prøvd å fordele det så likt som mulig. Vi synes jo at likestilling er viktig. De (kvinnene) går gjennom like mange kamper og har en like tøff jobb som vi har. Vi håper vi i Norge har gått frem med et eksempel og at flere land ønsker å gjøre det samme, sier Henriksen.

Celtic-proffen, Kristoffer Ajer, mener norsk kvinnefotball jobber godt for å øke interessen. Han nevner Toppseriens «superhelg»-satsing som et godt initiativ.

– At kvinnefotballen får mindre betalt enn herrefotballen er selvfølgelig et problem som har vært i mange år. Det går mye på interesse, det er enorm interesse rundt herrefotballen. Så ser man at kvinnefotballen gjør grep for å få større interesse, ved å for eksempel samle seriekamper på samme stadion. Men det er nok litt naturlig med tanke på interesse, sier han.

PS: Beløpene er omgjort fra amerikanske dollar til norske kroner etter dagens kurs.