Den norske golfprofilen hylles for reaksjonen etter fiaskoslaget: – Har en smittende personlighet

– Viktor Hovland! Folkets mann, var dommen fra Golf TV-kommentatoren.

Nordmannen hadde akkurat bommet fullstendig på slaget sitt. Ballen spratt langt fra det tiltenkte hullet, og endte i stedet opp på tribunen. Dermed måtte Hovland ta en uventet tur opp blant tilskuerne.

– Det er faktisk ganske fint her oppe, sa Hovland smilende fra tribunen.

Det var tydelig er kommentar publikum satte pris på. De amerikanske kommentatorene mente det så ut som at nordmannen skulle holde en tale for de fremmøtte.

– Han har virkelig en smittende personlighet denne unge mannen, ble det sagt fra kommentatorplass.

– Stjernekraft

Hovland spiller denne helgen i West Virginia under sesongens første PGA-turnering. Etter en svak åpningsdag på torsdag, hentet nordmannen seg inn etter fredagens spill.

Totalt står han med fire slag under par. Det holder til en foreløpig 34. plass. Han avsluttet den første dagen som nummer 53 på resultatlisten.

– Et tonn med ferdigheter, stjernekraft og komfortabel med hvem han er, var kommentatorens beskrivelse av nordmannen.

Steve Helber / AP

Journalistene brøt ut i latter

Det er ikke første gang Hovland markerer seg også utenfor golfbanen. På en pressekonferanse før PGA-turneringen i Illinois i juli leverte han en imitasjon som ble hyllet i sosiale medier.

Bookmakerne mente at Hovland var favoritt til å vinne turneringen. Journalistene ønsket å høre hans tanker om favorittstempelet.

– Jeg vet ikke hvilke tanker jeg har om det. Stay off the weed, sa Hovland, til latter fra salen.

Marihuana-kommentaren var en parodi på den amerikanske sportsjournalisten og TV-personligheten Stephen A. Smith, som har kommet med utsagnet en rekke ganger.

Viktor Hovland is now a living legend. pic.twitter.com/ufA4knxDB2 — Skratch (@Skratch) July 10, 2019

Hovland er ikke eneste nordmann på plass i turneringen i West Virginia. Kristoffer Ventura har derimot fått en tøffere start på turneringen enn sin landsmann.

Duoen kjenner hverandre godt fra før. Ventura og Hovland gikk sammen på Wang Toppidrett i Norge, før begge begynte på Oklahoma State University noen år senere.

Turneringen avsluttes søndag.