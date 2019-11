Argentinske River Plate gikk til topps i forrige sesongs Copa Libertadores. I år er de i finalen nok en gang, mot brasilianske Flamengo. Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Uro i Chile gjør at Copa Libertadores-finalen flyttes ut av landet

Den chilenske hovedstaden er preget av bråk og uro. Nå blir finalen i Copa Libertadores som skulle gått i Santiago flyttet til Lima i Peru.

Det har vært voldelige protester og politisk uro i Chile og Santiago den siste måneden. Derfor har Det søramerikanske fotballforbundet, Conmebol, valgt å flytte finalen i Copa Libertadores til Lima.

Conmebol kom i et møte i Paraguay tirsdag frem til at dagens situasjonen i Chile vil sette spillere og tilskuere i fare. Finalen mellom argentinske River Plate og brasilianske Flamengo går av stabelen lørdag 23. november som oppsatt.

– Avgjørelsen er basert på tilbudet regjeringen i Peru har kommet med, og at de har garantert for sikkerheten, heter det i en pressemelding fra forbundet.

Det er ville tilstander i den chilenske hovedstaden. Derfor at man valgt å flytte finalen i Copa Libertadores fra Santiago til Lima i Peru. Foto: Esteban Felix / AP / NTB scanpix

Landskampen mellom Chile og Bolivia som skulle gått 15. november i Santiago, er blitt avlyst på grunn av urolighetene.

Det var i utgangspunkt en varslet prisøkning på offentlig transport i Chile som satte i gang de omfattende demonstrasjonene. De startet 20. oktober og har utviklet seg til å handle om ulikhetene i resten av landet.

Foreløpig har minst 20 mennesker mistet livet i urolighetene og over 7000 er innbrakt av politiet. Urolighetene har også ført til at Chile blant annet har måtte avlyse et internasjonalt klimatoppmøte i Santiago.

I fjor måtte finalen i Copa Libertadores også flyttes etter et angrep på en spillerbuss i Buenos Aires da River Plate og Boca Juniors skulle møtes.

Den finalen måtte spilles i Madrid et par uker forsinket. River Plate er tittelforsvarer.