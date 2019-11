Liverpools Joe Gomez og Manchester Citys Raheem Sterling havnet i krangel under søndagens storkamp. Den krangelen fortsatte på landslagssamling dagen derpå. Carl Recine / Reuters

Sterling vraket fra landslaget etter krangel med Liverpool-spiller

Drama i England-leiren.

NTB

England-spissen Raheem Sterling får ikke spille EM-kvalifisering mot Montenegro etter at han fortsatte å krangle med Joe Gómez etter kampen på Anfield søndag.

Manchester City-stjernen Sterling havnet i krangel med Liverpool-forsvareren Joe Gómez under kampen som hjemmelaget vant 3–1 på Anfield. Dagen etter fortsatte gnisningene, melder nyhetsbyrået PA.

Ifølge The Telegraph ble Gómez satt ut da Sterling ankom landslagstrening på St. George’s Park, bare for å gå rett opp til ham og nok en gang gi ham en verbal runde, med provoserende kroppsspråk. Ifølge vitner var det et forsøk på å framprovosere en fysisk motreaksjon fra 22-åringen fra Liverpool. Sterling skal ha liret av seg flere spydigheter tett opp i ansiktet på Gómez og spurte blant annet om han fremdeles trodde han var «the big man».

Gómez tok rolig et skritt tilbake og avsto fra å la seg provosere.

Mandag kveld ble det klart at England-sjefen Gareth Southgate har bestemt seg for å utelate Sterling fra troppen som skal møte Montenegro torsdag, skriver BBC. Bakgrunnen er nettopp krangelen med Gómez.

– Dessverre har følelsene fra gårsdagens kamp ikke dempet seg. En av de store utfordringene og styrkene for oss er at vi har klart å skille klubbenes rivalisering ute fra landslaget, sa Southgate.

Landslagssjef Gareth Southgate har utelatt Sterling fra England-troppen som skal møte Montenegro. GRIGORY DUKOR / Reuters

Følelser løp løpsk

I en melding på Instagram beklager Sterling hendelsen, og gir sin versjon av situasjonen. Han avviser at det fremdeles er noe problem mellom ham og Gómez.

– Vi er i en sport med mye følelser, og jeg er mann nok til å innrømme det når følelsene tar overhånd, skriver han.

Han hevder alt er finfint mellom ham og Joe Gomez nå, etter en prat, med en gjensidig forståelse av at krangelen var en «5-10-sekunders greie».

– Det er over, vi går videre og gjør ikke dette til noe større enn det er. La oss fokusere på kampen vår torsdag, avslutter Sterling.

Southgate sa tidligere mandag kveld at han har en riktig følelse om valget om å ikke ta Sterling med i kampen mot Montenegro etter kranglingen. Sterling er ikke ekskludert fra den engelske troppen.

Troppen var enig

– Nå som avgjørelsen er tatt i enighet med hele troppen er det viktig at vi støtter spillerne og ser fram mot kampen torsdag kveld, sier Southgate.

England ligger i toppen av sin gruppe i EM-kvalifiseringen med tre poeng ned til Tsjekkia og fire til Kosovo.

Sterling, som kom til Manchester City fra Liverpool i 2015, har spilt 55 landskamper for England og scoret 12 ganger. Gómez har hatt sju kamper på landslaget.