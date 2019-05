Carlsens superform gir ekspertene tro på at han kan bli tidenes største

Den siste tiden har Carlsen fått et helt sjakkmiljø til å måpe. Råsterke prestasjoner i superturneringene i både Aserbajdsjan og Tyskland har vekket debatten om 28-åringen er på vei til å overgå Kasparov.

Russeren var verdensmester i 15 år (1985-2000). Carlsen har holdt VM-tittelen siden 2013.

– Det er et skifte i diskusjonen. De fleste ekspertene hadde Kasparov klart foran Magnus før VM-kampen i London i november. Jeg tror ni av ti hadde Kasparov på topp, men etter det har Magnus vunnet VM i lynsjakk og radet opp seiersrekker vi hadde glemt at Magnus hadde inne. Vi var vant til at han spilte mye remis, sier sjakkekspert Atle Grønn til Aftenposten og fortsetter:

– Klarer han nå også å vinne mange partier på rad, er det en del av oss Kasparov-fans som begynner å lure på om Magnus kan aspirere til å bli tidenes største.

Han påpeker at Carlsen også er dominerende i de øvrige sjakkdisiplinene. Kasparov holdt seg for det meste til klassisk sjakk.

– Det er en del objektive ting som peker i Magnus’ favør. Computerne viser at han tar de beste trekkene i historien, og så har han det høyeste ratingtallet. Men det alene gjør ham ikke til tidenes beste. Kasparov var kjent for å være veldig aggressiv og vinne mange partier. Det har Magnus manglet litt, men nå har han begynt å klare det også.

En helt annen tid

Sjakkjournalist Tarjei J. Svensen minner om at Carlsen fortsatt er ung og har en lang karriere foran seg.

– Veldig mange glemmer at Magnus bare er 28 år. Begynner man allerede nå å ta den debatten om tidenes beste, kan man si at Magnus har kommet ganske langt.

Svensen synes det er vanskelig å sammenligne Carlsen med legendene Kasparov og Bobby Fischer.

– Vi er i en helt annen tid. Siden Fischer har vi fått en eksplosjon av antall spillere, og i vår computeralder er det veldig mye vanskeligere å dominere på samme måte som Fischer gjorde. Når det gjelder absolutt spillestyrke, tror jeg ikke det er noen som er bedre enn Magnus, sier han.

– Men i diskusjonen om hvem som er tidenes største, er det ikke sikkert han ennå er helt på toppen. Kasparov dominerte i 20 år, mens Magnus ikke har holdt på så lenge.

Fakta: Magnus Carlsen Fullt navn: Sven Magnus Øen Carlsen Alder: 28 år (født 30. november 1990) Rankingpoeng: 2875 Høyeste ranking: 2882 (mai 2014) VM-titler i klassisk sjakk: 4 (2013, 2014, 2016 og 2018) Vært verdensener siden juli 2011.

Psyker ut motstanderne

I klassisk sjakk er Carlsen ubeseiret i 59 strake partier, men i fjor høst var han inne i en lang remisrekke. Formen var ikke på topp, men klarte likevel å forsvare VM-tittelen. Siden har spillet virkelig løsnet.

– Han driver ikke og kontrollregner lenger, og den måten å spille på er ubehagelig for motstanderne. Resten av verdenseliten blir litt psyket ut av at Magnus spiller så fort og offensivt, sier Grønn.

Mange spør seg nå om Carlsen kan oppnå drømmegrensen på 2900 ratingpoeng. I øyeblikket er han 25 poeng unna.

– Det kan absolutt skje, men han har ikke råd til noen feilskjær. Med et dårlig resultat fyker han ned igjen, og da er han langt unna igjen, sier Svensen.

– Jeg tror ikke det skjer. Jo høyere opp han kommer, desto tøffere blir det. Han mister mange poeng for hver remis. Han må vinne ekstremt mange partier for å greie det, men det er ikke umulig lenger, mener Grønn.

Carlsen har verdensrekorden på 2882 poeng. Den satte han i 2014.