Seks snakkiser etter Godset-TIL: «Også i 2015 var TIL i like mye trøbbel på samme tid – den gangen berget de plassen»

1) Sekspoengskampen

Det ovennevnte uttrykket er godt kjent innenfor fotballverdenen. For TILs var det selvsagt viktig å få poengene i Drammen. Men like viktig ble det nesten at Godset ikke skulle få poeng.

For oppgjøret hadde TIL fire poeng på åtte kamper. Godset med seks på like mange. Og når også RBK som før kampen sto på seks poeng slo Mjøndalen hjemme ble det ekstra viktig ikke å komme voldsomt på etterskudd.

Det skulle gå galt. 1-3-tapet gjør at TIL sakker akterut i forhold til de andre lagene, og ligger med 21 kamper igjen fem poeng unna sikker plass.

2) Hvorfor klarer ikke TIL å holde på ledelsen?

Kaptein Kent- Are Antonsen tok ansvar og sendte TIL i ledelsen midt i første omgang. Bare minuttet seinere utliknet hjemmelaget ved Sylla på et langskudd. Kanskje kunne målvakt Gudmund Broks Kongshavn tatt skuddet, men mål ble det like fullt.

To minutter etter pause gikk Stian Ringstad forbi «hele» TIL-laget før han la ut til Martin Rønning Ovenstad som enkelt kunne sette ballen i nettet bak Kongshavn.

Mot Odd og Bodø/Glimt i de to foregående kampene skjedde det samme. TIL tok ledelsen, men tapte.

3) Bærer «hele» byen på sine skuldre

De siste ukene har Runar Espejord vært tilbake i TIL-drakten. Selv om han åpenbart ikke er hundre prosent i form enda, er det ingen tvil om hvor sentral han vil være for klubben den neste tiden.

I en periode der importspillere i stor grad har sviktet, og skadene på andre sentrale spillere har gjort ting enda vanskeligere for TIL, er Espejord blitt uunnværlig for TILs hovedtrener. Mot Odd for to uker siden spilte Espejord 62 minutter. Da han gikk av ledet TIL 1–0. På 16. mai mot Glimt etter 80 minutter sto det 1–1. Begge kampene endte som nevnt i forrige punkt 1–2.

Dagen etter Glimt-kampen gikk Runar Espejord i borgertoget gjennom Tromsøs gater sammen med resten av «Gutan». Bak et par mørke solbriller så han ut som en 23-åring uten noen bekymringer i hele verden.

Realiteten er at han er TILs desidert største håp for å snu den vonde trenden klubben har vært i. En målscorer er nesten alltid den supportere, ledere og lagkamerater vender seg til når laget sliter. Dette presset lever Espejord helt fint med – i hvert fall på utsiden.

To døgn etter 17. mai-toget startet han sin tredje kamp for sesongen – borte mot Strømsgodset. En åpenbart bekymring var hvor lang tid Espejord denne kvelden skulle klare å spille.

Han sto 90 minutter, og burde scoret minst ett. Men faktum er at TILs håp om å begynne å plukke poeng er ekstremt avhengig av Espejords prestasjoner de neste månedene.

4) Klubbrekorden TIL ikke ville tangere

Ifølge TILs egen hjemmeside hadde Tromsø Idrettslag en rekord på åtte kamper uten seier på øverste nivå. En rekord ingen trener eller spiller vil ha på sin CV. Etter oppgjøret mot Godset i Drammen søndag kveld har TIL tangert rekorden. Hvis TIL ikke vinner mot Molde neste søndag har de slått en rekord ingen vil ha.

Men først skal «Gutan» til Hadseløya for å spille andre runde i cupen mot 3.-divisjonslaget Melbo. Det kan vel ikke gå galt vel?

5) Like svakt som i 2015 – den gangen berget TIL plassen

1-1-7 etter ni serierunder taler sitt tydelige språk. Sisteplassen på tabellen er befestet, og klubben sliter voldsomt. Skader og svake spillerkjøp har satt tydelige spor på vårsesongen, og TIL er igjen i en situasjon som er voldsomt kjent.

I 2015 hadde TIL tilsvarende statistikk etter ni serierunder. Den gangen kom Christian Landu-Landu tilbake etter en langtidsskade, og var meget sentral i å berge plassen for TIL de siste 21 rundene. Den gang byttet TIL også trener i august da Steinar Nilsen ble erstattet av Bård Flovik.

Til slutt endte TIL opp på 29 poeng med 7-8-15 i en sesong der mange lag var veldig svake, og kom kunstig lavt på tabellen. «Gutan» på sin side havnet på 13. plass.

6) Unggutta satte fart i TIL – men det holdt ikke inn

De 18 år gamle talentene Sigurd Grønli og August Mikkelsen kom inn for TIL i andre omgang. På en resultatmessig svart dag er det om ikke annet noe å ta med seg hvor gode denne duoen var etter at de kom inn.

Grønli ble et bindeledd opp mot Espejord på topp, og kombinerte fint med lagkameratene. Mikkelsen kunne blitt TILs helt da han avsluttet fra 10 meter. Skuddet var på vei i bortre hjørne, men ble reddet av en av hjemmelagets spillere på vei inn i nettet.