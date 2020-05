Fifa-topp vil ha europeiske toppligaer over på norsk sesongrytme

Fifa-toppen Victor Montagliani mener viruspausen er en gyllen anledning til å diskutere om ikke fotballsesongen i hele Europa bør følge kalenderåret.

FIFA-toppen Victor Montagliani vil vurdere ny sesongrytme i Europa. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Norsk fotball har allerede sesong som begynner og avsluttes innenfor hvert kalenderår. I England og de øvrige store ligaene er det ikke slik. Der begynner fotballen å rulle på sensommeren og følger skoleåret.

Nå mener en av Det internasjonale fotballforbundets mektige visepresidenter at det er grunn til å vurdere en omlegging. Victor Montagliani lanserer sine tanker rundt temaet i et intervju med den italienske radiokanalen Radio Sportiva, gjengitt av Reuters.

Vil ha gode effekter

Montagliani antyder at en omlegging vil kunne bidra til å lette trykket på en turneringskalender som de kommende årene begynner å bli uvanlig tett som følge av viruskrisen. En rekke internasjonale mesterskap er utsatt.

Fra sommeren 2021 til sommeren 2024 skal det blant annet gjennomføres tre seniorsluttspill på herresiden.

– Vi har muligheten til en sesongomlegging nå, fordi vi også har et VM i Qatar i november og desember 2022, sier Montagliani.

– I USA spilles sesongen allerede etter kalenderåret, og det kan kanskje være en løsning som brukes i Europa og Afrika. Det bør drøftes på kontinentalt og nasjonalt nivå, fortsetter han.

Må ikke avfeies

Montagliani sier videre at ideen han nå åpner for ikke bare skal neglisjeres, men at «den kan være en løsning de neste to årene».

Sverige og Norge er to av landene der fotballsesongen følger kalenderåret.

Den tyske fotballegenden Karl-Heinz Rummenigge er blant dem som tidligere har tatt til orde for å legge om den europeiske sesongrytmen.

Victor Montagliani er i tillegg til å være Fifa-visepresident sjef for det kontinentale fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (Concacaf).