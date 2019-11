WADA-sjef Craig Reedie og resten av styret skal i desember ta stilling til om Russlands antidopingbyrå igjen skal utestenges. Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone via AP / NTB scanpix

WADA-panel innstiller på å utestenge RUSADA på nytt

Et panel som har fått ansvar for å vurdere Russlands avlevering av dopingprøver, mener at WADA igjen bør utestenge landets antidopingbyrå.

NTB-DPA-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser WADAs (Verdens antidopingbyrå) uavhengige komité for regeletterlevelse, CRC, ifølge Ritzau. Anbefalingen skal tas stilling til av WADA-ledelsen på et møte i Paris 9. desember.

Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i fjor høst tatt inn i varmen igjen hos WADA etter tre års utestengelse. Det skjedde under forutsetning av at flere betingelser ble oppfylt, blant annet å gi WADA full tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet.

Den tilgangen ble gitt i januar, noe forsinket, men det nevnte panelet mener at det er mange uregelmessigheter rundt de avleverte prøvene.

Les også Russlands friidrettspresident siktet for å ha hindret dopingetterforskning: – Tegner et dystert bilde

Friidrettstopper utestengt

Lørdag ble det også klart at den russiske friidrettspresidenten Dmitrij Sjljakhtin trekker seg fra sitt verv. Lederen i Russlands antidopingbyrå RUSADA, Jurij Ganus, venter dessuten at russerne kommer til å bli utestengt fra neste års OL i Tokyo, skriver DPA.

Russland har ikke deltatt i internasjonale friidrettskonkurranser siden november 2015. Lørdag skriver Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) at prosessen med å ta landet inn i varmen igjen foreløpig legges på is – og at man vurderer å utelukke landet helt fra sporten.

Nyheten kommer dagen etter avgjørelsen om å midlertidig utestenge president Sjljakhtin og flere andre medlemmer fra det russiske friidrettsforbundet (RUSAF) på grunn av alvorlige brudd på dopingbestemmelsene. Det var bakgrunnen for at Sjljakhtin lørdag leverte sin oppsigelse.

Les også Dopingtatt friidrettsstjerne utestengt i fire år

Ny sjef: – Vanskelig situasjon

RUSAF anklages for å ha hindret etterforskningen av høydehopperen Danil Lysenko. VM-sølvmedaljevinneren fra 2017 er mistenkt for å ha brutt meldeplikten ved flere dopingtester.

Lørdag ettermiddag skriver AFP at Julija Tarasenko er ansatt som ny president i RUSAF.

– Det er ingen lystig situasjon. Situasjonen er vanskelig for forbundet, men vi tror vi skal ha mulighet til å kjempe, sier hun til det franske nyhetsbyrået.

– Vi representerer utøverne, og de bør ikke lide av dette, fortsetter Tarasenko.