Magnus Carlsen og Wesley So spilte remis i åpningspartiet i Grand Chess Tour i India fredag. Her fra deres møte på Høvik under VM i fischersjakk tidligere i november. Berit Roald / NTB scanpix

Carlsen vant tross tabbe: – Det var ganske flaut

Magnus Carlsen leder turnering i India.

NTB

Etter remis mot amerikaneren Wesley So viste Magnus Carlsen styrke og slo både Jan Nepomnjatsjtsji og Levon Aronian i Grand Chess Tour-turneringen i India.

Dermed leder Carlsen turneringen etter den første av tre dager med hurtigsjakk. Han er ett poeng foran Hikaru Nakamura og minst to foran resten av deltakerne.

– Jeg er ikke veldig fornøyd med spillet. Partiet mot Jan var bra. Da spilte jeg rent, men mot Wesley hadde jeg en god posisjon som jeg ga fra meg, og mot Levon slet jeg med å finne de rette trekkene. Resultatene har vært bedre enn spillet, sa Carlsen i intervju med arrangøren.

Vant tross tabbe

I det andre partiet løsnet det skikkelig for verdenseneren fra Bærum, og han lekte katt og mus med Nepomnjatsjtsji mot slutten av partiet, der han spilte med hvite brikker. Nepomnjatsjtsji er rangert som nummer seks i verden.

I fredagens siste parti skaffet Carlsen seg med svarte brikker etter hvert et klart overtak da Aronian kom i tidsnød, og etter 68 trekk takket armeneren for kampen.

– Tidlig i det partiet tenkte jeg at det sannsynligvis var tapt, men han spilte litt for sakte, og etter at vi byttet tårn var jeg ganske fornøyd med stillingen. Men jeg følte aldri at jeg hadde kontroll, sa Carlsen, som vant selv om han gjorde et tabbetrekk underveis.

– Det var ganske flaut, sa han.

Ingen So-revansj

Carlsen innledet turneringen med svarte brikker mot Wesley So. Nordmannen fikk en vanskelig start etter at So raskt skaffet seg overtaket. Men Carlsen reddet seg inn med en sterk siste del av partiet og synes å være i form.

Verdenseneren fikk et brutalt møte med amerikaneren sist de møttes. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Da utklasset So Carlsen i finalen med 13,5 poeng mot Carlsens 2,5. Bæringen må fortsatt vente på revansj for nederlaget på hjemmebane.

Turneringen i Kolkata fortsetter med hurtigsjakk lørdag og søndag, mens det er lynsjakk mandag og tirsdag.