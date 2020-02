Fikk VM-debut i julegave: – Hun er en kommende stjerne

Neppe noen i norsk idrett har hatt en VM-debut som bandyspiller Laura Follesø.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Laura Follesø med sin andre VM-bronse. Den første kom ut av det blå. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

17-åringen, som er lagets yngste, var den eneste som scoret to mål da Norge vant 6–1 over Finland i bronsefinalen i bandy-VM. Dette var Norges tredje bronse på rad av beholdningen på seks.

For to år siden, under forrige VM i Kina, fikk tenåringen en spesiell inntreden på landslaget.

Søster Sandra, som er i Norges forsvar, ble tatt ut til det mesterskapet. Den gangen fikk ikke lillesøster tillit, kun som hjemmeværende reserve.

– Men så fikk jeg julegave av søsteren min og dro til Kina for å se på, forteller Laura Follesø. Hun legger til:

– Jeg fikk beskjed av landslagsledelsen om å ta med skøytene.

Et uventet innhopp

Så skjedde følgende: I en av kampene fikk kaptein Lene Skrettingland en hodeskade og måtte ut. Da var det lett å ta med tenåringen, som fikk landslagsdebut i seniorklassen mot Sverige. Hun hadde spilt på U 17-landslaget tidligere.

Det ble med denne ene kampen, for kapteinen kom tilbake etter den lette hjernerystelsen, men ungjenta var inspirert.

– Det var kjempegøy å få lov til å være med, selv om jeg syntes det var litt skummelt. Jeg var jo så ung, ler Laura Follesø, da 15 år.

Hun forteller at den hendelsen ga ekstra motivasjon til å komme med nå, til et VM i Oslo. Og det at hun lyktes i bronsekampen på kunstisen på Frogner stadion, ga en ekstra boost.

Jubel og glede eter VM-bronsen. Her er laget! Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Fakta Norge-Finland 6–1 (5–1) Norske målscorere: Laura Follesø (2), Ruth Eline Borge, Martine Holm, Nora Karita Bakke, Helle Berntsen-Lillejord. I årenes løp har finnene vært leie konkurrenter, men Norge har vunnet mot dem i de tre siste VM. VM startet i 2004. Norge har aldri vært i finalen, men fått med seks bronsemedaljer. Finland har fire.

– En kommende stjerne

Hun står i solen, lagbildet er tatt, medaljene mottatt og jublende spillere kan fornøyd konstatere at VM gikk deres vei. Sverige og Russland er fortsatt bedre.

Laura Follesø fikk mye ros etterpå:

– Hun er Norges klart beste spiller. Hun holder trykk på Finlands oppbyggende spill og de to målene hun setter inn er enmannsprestasjoner. Hun er en kommende stjerne, sier Bent Gommerud.

Han var tidligere landslagssjef i ti år for herrene, og trener nå Mjøndalens elitelag.

Landslagstrener Arild Aamodt mener at det hun viste i dette oppgjøret forteller hvor god hun er.

– Det er ekstremt fortjent at hun lykkes så bra. Hun har jobbet veldig hardt for de målene. Derfor var det så godt at det løsnet nå, sier sjefen.

Aamodt hadde U17-landslaget i fjor, og under mesterskapet da jaget Laura Follesø mål hele tiden, uten å få det helt til.

Utviklingssjef Tor Audun Sørensen i Norges Bandyforbund har denne kommentaren:

– Laura har et stort potensial. Hun er en foregangskvinne i sin egen klubb Høvik, der hun har tatt en lederrolle, og bidrar overfor dem som er yngre. Laura har fysikk og mulighet til å bli en internasjonal toppspiller.

Laura Follesø var populær etter bronsefinalen. Foto: Tine Bjonge

Ville ikke legge noe press

Før kampen sa landslagstrener Aamodt at laget måtte nullstille, men fortalte ikke alt hva han tenkte:

– Det var at vi for all del måtte ta den bronsen, etter å ha klart det i to foregående VM. Jeg mente at det fortjente vi og arrangøren, men jeg kunne ikke legge for mye press på spillerne, ler han.

Han fikk se en 1. omgang, da laget bokstavelig talt var i medvind. Etter 45 minutter sto det 5–1. I motvinden ble det ett mål mer.

Finnene fikk to straffeslag, uten å få mål. Keeper Mathilde Hveding Langmo hadde en ekstra fin redning på stillingen 2–1.

– Det at det ble fem målscorere er kult, men jeg må si at det virkelig var en kollektiv innsats, sier landslagstreneren.

Han er sjeleglad for at spillerne er så dedikerte, selv om bonus og lønn er lik null. Men medalje betyr mye.

– Dessuten er jeg så fornøyd med at kaptein Lene Skrettingland har sagt at hun vil være med lenge. Hun er så sentral på landslaget.

PS. Sverige vant 3–1 over Russland i finalen, og forsvarte dermed VM-gullet fra 2018.

Laura Follesø har scoret mål. Den finske keeperen kan bare se etter ballen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Isens bronsejenter takker publikum. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Tøffe tak. Kaptein Lene Skrettingsland på offensiven. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Stor jubel for VM-bronse. Både spillere og ledere er fornøyd med det. Manager Anine Tellefsen (t.h.) med materialforvalter Håkan Wallden (t.v.) og landslagstrener Arild Aamodt bak seg, gleder seg over innsatsen til Charlotte Selbekk (t.v.) og Mathilde Hveding Langmo. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

«Jeg skal ha den ballen!». Lene Skrettingland gir seg ikke. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Sandra Follesø rydder opp i forsvaret. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Ikke noe å si på innsatsen her. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Lene Aamodt - først på ballen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Laura Follesø har scoret og får gode klemmer av lagvenninnene. Nr 4 er Nora Karita Bakke. Nr 8 Helle Berntsen-Lillejord. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Bronsen i boks kan Charlotte Marie Selbekk (t.v.) ogf keeper Mathilde Hveding Langmo konstatere. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Banen i bandy er like stor som en fotballbane, og det er like mange spillere i aksjon samtidig. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Finne prøvde å hjepe sine så godt de kunne. Foto: Heiko Junge

«Heia Norge!» Foto: Heiko Junge

Charlotte Marie Selbekk er en av Norges spisser, men denne gangen ble det ikke mål. Foto: Heiko Junge