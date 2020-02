Skiskytter-VM direkte: Blir det norsk stafettgull?

I dag jakter det norske stafettlaget sin sjette strake triumf.

– Vi må være offensive, for det er ingen selvfølge at vi vinner. Nå er alle «sharp», alle er i god form og nå er det VM som gjelder. Det er jo drømmen at vi tar det gullet, men vi må være på fra start, sa Tiril Eckhoff til VG i forkant av dagens stafett.