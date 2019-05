Beholder fem fra tapet i Molde – Horneland har gitt flere stjerner fri

Rosenborg er naturlig nok store favoritter mot 4. divisjonslaget fra Vikna, så store at trener Eirik Horneland tydeligvis føler seg komfortabel nok til å spare flere av lagets største profiler onsdag ettermiddag.

Spillere som Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Tore Reginiussen og André Hansen har alle fått fri, og fem av spillerne som startet i bortetapet mot Molde søndag er i startelleveren også onsdag.

Tung sesongstart

De fem er Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen og Anders Trondsen, og blir bærebjelkene når Horneland jakter sin første seier i en obligatorisk kamp som Rosenborg-trener.

Det trenger han virkelig etter en sesonginnledning som har vært svakere enn noen gang i moderne RBK-historie. For to poeng og to scoringer på fem kamper er langt under pari, og de siste dagene har vært preget av kritiske spørsmål til både Horneland og resten av klubbledelsen.

To unggutter fra start

Nå setter den ferske Rosenborg-treneren sin lit til reservene og flere unggutter, og gir muligheten til både Emil Konradsen Ceide og Erik Botheim fra start.

I tillegg har Mikael Tørset Johnsen, Sondre Skogen, Rasmus Sandberg og Teodor Berg Haltvik fått plass i kamptroppen.

Dermed følger Horneland opp det han nylig sa i Adressa-podkasten Rasmus & Saga. Da hadde han dårlig samvittighet for at han ikke hadde gitt ungguttene flere muligheter i sesongstarten.

Rørvik har slått ut Brønnøysund og Rana på vei til cupens første ordinære runde. I serien ble det seier mot Vuku i helgen. Kun trondheimslaget Kvik er blitt for sterke for 4. divisjonslaget denne sesongen.

Slik starter RBK mot Rørvik (4–3–3): Arild Østbø – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Yann-Erik de Lanlay – Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen – David Akintola, Erik Botheim, Emil Konradsen Ceide

Benken: Rasmus Sandberg, Mikael Tørset Johnsen, Djordje Denic, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro, Sondre Skogen, Teodor Berg Haltvik

Rørviks lag (4–3–3): Thomas Tausvik Strand - Håvard Junge Lænn, Arnstein Grunnan, Martin Henriksen, Kristoffer Skjevelnes - Denner Conceigao De Oliveira, Anders Morken, Gleidson Bernardo Pinheiro - Olav Andre Fausa, Kenneth Erik Indergård, Andreas Skeie