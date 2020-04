Tertnes-spiller klar for tysk storklubb

Tina Abdulla (22) blir proff i Tyskland.

Tina Abdulla sammen med Tertnes-trener Tore Johannessen under en Europa-kamp i fjor. Foto: Aleksandar Djorovic

22-åringen forlater Tertnes til fordel for den tyske bundesligaklubben Dortmund.

Det melder bergensklubben på sine nettsider torsdag.

Tysk serieleder

Borussia Dortmund er nok mest kjent for fotball og Erling Braut Haaland her til lands, men klubben satser også på håndball.

Dortmunds håndballkvinner ledet Bundesliga før ligaspillet stoppet opp som følge av koronasituasjonen.

For Abdulla blir overgangen en drøm som går i oppfyllelse.

– Tiden jeg har hatt i Tertnes har betydd veldig mye for den spilleren jeg har utviklet meg til å bli. Gjennom de fire årene har jeg vokst veldig mye som håndballspiller, men også som person, sier Abdulla til Tertnes’ hjemmeside.

– Nå er jeg veldig klar for et nytt kapittel og et steg videre. Det blir nok mye følelser knyttet til det å reise, og jeg grugleder meg til å ta på meg ny drakt. Men det var vanskelig å takke nei når denne muligheten kom, legger hun til.

Over 230 mål

Abdulla flyttet fra Husnes til Bergen i 2013, og spilte først juniorhåndball i Tertnes, før hun prøvde seg i 1. divisjon for TIF Viking.

I 2016 ble hun tatt opp i A-lagsstallen til Tertnes, og har levert 234 mål på 112 kamper de fire siste sesongene.

Høyrevingen har også spilt aldersbestemte landskamper for Norge.

Tertnes endte på 4.-plass i årets eliteserie.