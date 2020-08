Breddeidretten må vente på svar om gjenåpning – spøker for om seriene kan gjennomføres

Regjeringen vil ikke gjøre en ny vurdering av åpning av idretten før tidligst i midten av september. Da kan det bli vanskelig å få gjennomført breddeserier.

Helseminister Bent Høie. Foto: Lise Åserud

NTB

Statsminister Erna Solberg trakk fram nettopp breddeidretten da hun pekte på hvilke tiltak for å gjenåpne samfunnet regjeringen ennå ikke vil ta.

– Det vil bli gjort en ny vurdering i midten av september, sa helseminister Bent Høie.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund opplyser til NTB at forbundet planlegger et møte tidlig neste uke. Der skal de vurdere konsekvensene av det som kom fram på fredagens pressekonferanse.

Breddeidretten har ventet på et svar om når de kan komme i gang med seriespill siden i sommer. Det påvirker fotballdivisjonene fra 2. divisjon og nedover for kvinner og 3. divisjon og nedover for menn.

– Får vi ikke lov av myndighetene, og er vi ikke i gang innen 18. september, må vi dessverre si at sesongen 2020 utgår, sa leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB tidligere i august.

Norges Fotballforbund har ikke satt noen «frist» for når seriene må komme i gang, men vært tydelige på at en åpning seinere enn i starten av september, vil gjøre det vanskelig.

– Når det gjelder de ligaene som ikke er i gang, er det, som kjent, utarbeidet alternative konkurranser med en kortreise puljeinndeling. Om dette lar seg gjennomføre betinger at myndighetene åpner for normal trening og kamper første uken av september, har NFF-direktør Nils Fisketjønn sagt til NTB.

– Blir det ikke åpnet da, vil turneringene bli suspendert. Konsekvensen av suspensjon er at vi starter opp igjen i 2021 med samme lag som i 2020, la han til.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix