Svensk avis hevder at angriper er klar for Rosenborg

Henter Östersund-spiss.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dino Islamovic i aksjon for Östersund i Allsvenskan. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Samme uke som det ble kjent at tre angrepsspillere forlater Rosenborg, melder svenske Expressen at en ny er på vei inn. Avisen skriver at Dino Islamovic allerede har skrevet under for trønderne.

– Rosenborg er en av klubbene som har vært interessert i Dino, det er ingen hemmelighet. Men det er ikke helt klart ennå, sier Östersund-trener Ian Burchnall til Expressen.

Også Hammarby og IFK Norrköping har hatt Islamovic i sikte. Svensken scoret sju mål i Allsvenskan denne sesongen og er tatt ut i troppen som møter Moldova og Kosovo i januar. Norrköping skal ha vært enige med Östersund om en overgangssum på 3,125 millioner svenske kroner, men ble ikke enige med spilleren.

Vi har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra RBKs sportslige leder Mikael Dorsin.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 15:30

Les også