Sportsminister Amelie Oudea-Castera hevder at kaoset oppstod grunnet et stort omløp av falske billetter, hovedsakelig blant Liverpool-supporterne.

– Det som skjedde skyldes at et stort antall britiske supportere møtte opp uten, eller med falske billetter, uttalte Oudea-Castera til radiokanalen RTL mandag morgen.

Det er helt i tråd med det UEFA tidligere har meldt, men stikk i strid hva Merseyside-politiet og Liverpool-leiren hevder.

Ifølge den franske avisen Le Parisien skal 68 personer ha blitt anholdt, hvor av 39 skal ha blitt satt i varetekt.

Liverpool har bedt om at de «uakseptable hendelsene» granskes.

Samtidig beklager den franske ministeren at opptøyene gikk utover flere barn som var til stede.

Politiet klarte ikke å holde kontroll på de store folkemengdene og tok etter hvert tåregass i bruk. Da kampen ble utsatt i nesten 40 minutter, hevdet UEFA at det skyldes at supporterne kom sent til stadion.

Bilder viste raskt at dette ikke stemte.

SKUFFEDE SUPPORTERE: Mange Liverpool-supportere følte nok at de hadde tapt allerede før kampen var i gang. Her viser flere av dem det som skal være ekte billetter. Foto: Adam Davy / Pa Photos

Liverpool-backen Andy Robertson forteller at en billett han ga til en venn ble påstått å være falsk. Han sier også at «stort sett» alle Liverpool-spillernes familier ble rammet av kaoset før og etter finalen i Paris, som tok på seg ansvaret for å arrangere den etter at St. Petersburg ble fratatt den på grunn av Russlands krig mot Ukraina.

– Jeg fikk billettene mine gjennom klubben og noen sa til en venn av meg at det var en falsk billett, noe jeg kan forsikre om at den ikke var, fordi den kom fra meg, sier Robertson.

– Og så bestemte det franske politiet seg for å kaste tåregass mot fans og familie. Det har ikke vært bra organisert, selv om man ha forståelse fordi den (finalen) er blitt kastet på Paris i siste minutt. Men som en UEFA-konkurranse, den største fotballkampen i verden, burde den vært bedre organisert, og forsinkelser skulle ikke skjedd, mener Robertson.

Senere mandag skal ministeren møte fransk politi for å diskutere saken. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Fotballpresident Lise Klaveness havnet midt i bråket. Hun beskriver sin opplevelse av kaoset under Champions League-finalen som «ukontrollert og dramatisk».

– Jeg var bekymret for at det var masse kraft i en folkemengde, og det var jo barn der. Jeg har aldri før tenkt «går det bra?». Det var rett og slett for mange supportere som ikke slapp inn før kampstart. Det var vanskelig å holde kontroll. Jeg kan ikke skjønne hvordan de skulle kunne holde kontroll, sa Norges Fotballforbunds øverste leder til VG søndag.

En rekke Liverpool-legender har også reagert sterkt på at finalefansen - også deres familier og venner - ble sprayet med tåregass i kaoset som oppsto rundt Stade de France.

– Venner og familie tåregasset på vei ut, sjokkerende opplegg av UEFA, skrev Jamie Carragher på Twitter.

Real Madrid vant finalen 1–0 etter scoring av det brasilianske stortalentet Vinicius Junior.