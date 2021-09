Warholm brøt kontrakt med NM-avbud: – Historien taler til min fordel

– Jeg er ikke her bare for gøy, jeg hadde en plan om å stille til start og ikke bare kaste glans, sier Karsten Warholm til VG om 400-meteren i NM som uteble.

Warholm løp 400 meter hekk i Zürich torsdag kveld, hvor han vant Diamond League-finalen. Sunnmøringens sponsor Puma hadde ordnet privatfly slik at Warholm kunne stille i NM, men tiden mellom målgang i Sveits og start i Kristiansand ble likevel for knapp til at stjerneutøveren og teamet hans mente det var forsvarlig å stille til start.

– Det er rett og slett frykt for skade. Jeg satte meg på flyet i dag tidlig etter to-tre timer søvn, og hadde intensjoner om å springe. Jeg kom til hotellet og testet, og kjente at jeg tar en sjanse som jeg ikke burde gjøre om jeg løper. Jeg har tynt kroppen min mye i år, og fått ut mye også. Da kjennes det litt feil å skulle ta en så grov risiko, sier Warholm.

Et eksempel på Warholm som tar ut alt:

Den avlyste NM-starten innebærer også et kontraktsbrudd for Warholm. Utøvere som får økonomisk støtte fra friidrettsforbundet forplikter seg også til å stille til start i norgesmesterskapet.

– Jeg prøver jo alltid å innfri kontraktene mine, men det er gjerne slik at man også har kontrakter på de andre stevnene man skal stille på. Hvis kroppen sier nei, så er det forståelse for at det er et godt argument. Jeg regner med at det er ingen her som ønsker at jeg skal gå på en smell. Jeg regner med at historien taler til min fordel, men i år holdt det litt hardt, forteller OL-mesteren.

– Vi synes selvfølgelig dette er synd, men samtidig har vi også stor forståelse for det, sa friidrettspresident Anne Farseth til NTB.

Warholm fikk uansett en svipptur innom Sørlandet, hvor han fikk hilst på resten av den norske friidrettsfamilien. 25-åringen har etablert seg som en av verdens – og selvfølgelig Norges – største idrettsprofiler og ble møtt med øredøvende jubel fra tribunene på Kristiansand stadion.

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle komme og hilse på tilskuerne og arrangørene. NM er et fantastisk arrangement, konkluderer han.

Warholms treningspartner Amalie Iuel løp også i Zürich torsdag, men var ferdigkonkurrert flere timer tidligere og rakk å restituere med et isbad før Warholm løp.

I motsetning til lagkameraten stilte hun til start i Kristiansand, men Iuel tror det likevel kunne vørt hun som droppet løpet.

– Det er litt tilfeldig. Jeg har full forståelse for at Karsten valgte å stå over i dag, jeg vet det satt langt inne for ham. Jeg vet at han er veldig lei seg, men det var en riktig avgjørelse, sier Iuel til VG.

27-åringen vant gull på 400 meter i Kristiansand.

– Det føltes veldig bra helt frem til 350-metersmerket. Jeg følte ikke at det var en skaderisiko for meg å løpe i dag, det verste som kunne skje var at jeg stivnet – og det skjedde jo. Jeg fikk mye adrenalin i kroppen da Karsten vant Diamond League i går, og det ble lite søvn i natt. Det var mye på en gang, men det er deilig å ta med gullet hjem i dag, sier Iuel.

Allerede lørdag tar han flyet tilbake til Mellom-Europa og Berlin. Der skal Warholm runde av den internasjonale sesongen på 400 meter hekk under ISTAF-stevnet i den tyske hovedstaden.

19 år gamle Håvard Bentdal Ingvaldsen vant herreklassen på 400 meter.