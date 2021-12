«Etter at regjeringen 13. desember presenterte ytterligere smitteverntiltak, har Norges Håndballforbund ført dialog med de involverte seniorklubbene rundt avvikling av sesongens fire NM-finaler. Konklusjonen er at arrangementet utsettes til våren 2022», skriver Norges håndballforbund i en pressemelding torsdag morgen.

Både Vipers og ØIF Arendal skulle etter planen spille cupfinaler i romjula, Vipers mot Molde og ØIF mot Elverum.

I tillegg til disse kampene utsettes også de to finalene i junior-NM.

– En direkte konsekvens av de nye retningslinjene er at juniorfinalene ikke kan spilles 29. desember. Basert på dette, at det er kommet ytterligere restriksjoner på antall publikum, og en dialog med de involverte klubbene og Norsk Topphåndball, utsettes finalene til våren 2022, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund (NHF), Erik Langerud i pressemeldingen.

Opprinnelig var planen å spille kampene i Oslo Spektrum i romjula. Da publikumsrestriksjonene gjorde at maksantallet til stede i hallen var 600 personer, ble de fire finalene først flyttet til Nadderud Arena. Spilledatoen 29. desember lå fortsatt fast.

– Vi ønsker å lage et arrangement som er NM-finalene verdig, og som spilles for fulle tribuner. Både spillere, trenere og klubber uttrykker at dette arrangementet står i en særstilling i norsk håndball. Basert på dette ønsker vi å utsette, slik at det åpner seg en mulighet for at dette kan bli den festdagen NM-finalene skal være, sier Langerud.