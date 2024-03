23-åringen hoppet 129,5 meter i storbakken, men fikk trøbbel i landingen. Han mistet balansen ved nedslaget og falt til siden, før han spant rundt i bakken.

– Det er ett eller annet som skjer der. Det så ikke veldig bra ut for knærne, men jeg har sett verre, sa TV 2s ekspertkommentator Marius Huse.

Sundal kom seg på beina, men haltet og måtte støttes inn i legeteltet der han ble undersøkt.

Han er forslått, men planlegger for å stille i selve rennet.

– Den medisinske sjekken viser at det ikke er noen umiddelbare problemer. Han gjør seg klar til å starte konkurransen, sier pressekontakt Silje Bråthen.

Sundal lå på en 9.-plass i Raw Air-sammendraget før søndagens renn, og trolig har fallet ødelagt for en god plassering totalt.

Alle de norske utøverne har kvalifisert seg til hovedrennet.

ANNEN TONE: Lørdag ble Sundal nummer to i Raw Air-rennet i Holmenkollen. Foto: Geir Olsen / NTB

Under lørdagens Raw Air-renn ble Sundal nummer to, etter å ha hoppet 127,5 og 131 meter. Han var nummer fem etter 1. omgang og klatret dermed flere plasser.

Østerrikske Stefan Kraft vant.

– Det var dessverre et par meter for langt av Kraft der. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det dunket ganske bra da Kraft hoppet finalen her. Denne helgen har vært et stort mål for meg, sa Sundal til TV 2.

Annenplassen er karrierebeste for Sundal, som har to tredjeplasser fra før. Alle pallplassene har kommet i årets sesong.