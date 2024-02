«Strømsgodset og NFF Buskerud deler denne informasjonen i samråd med nærmeste pårørende. Dette er et brutalt og sjokkerende budskap å få – det berører oss alle i Strømsgodset, det berører Drammen og hele fotballfamilien.» skriver klubben.

Hamoud skulle mandag ha startet i en ny jobb som toppspillerutvikler i Strømsgodset, men døde av hjertestans.

«Våre tanker går først og fremst til Mounirs familie og etterlatte i en svært vanskelig situasjon. De har mistet en pappa, ektemann, bror, sønn og kjært familiemedlem.»

FRA BODØ/GLIMT-TIDEN: Mounir Hamoud spilte over 150 kamper for Bodø/Glimt. Foto: Robin Stangeland / VG

Hamoud ble født i Marokko og flyttet til Norge som 13-åring. Hamoud var forsvarsspiller med flere hundre kamper totalt for Lyn, Bodø/Glimt og Strømsgodset og har flere aldersbestemte landskamper for Norge.

Hamoud vant serien og spilte cupfinale for Godset i løpet av 142 kamper for drammenserne. Da han la opp i 2019, gikk Hamoud over i en trenerrolle i ungdomsavdelingen og ble i tillegg kretsansvarlig for spillerutvikling i NFF Buskerud.

Mounir Hamoud Vis mer ↓ Født: 1. februar 1985 i Marokko Kamper i Eliteserien: 202 – for Lyn, Bodø/Glimt og Strømsgodset fra 2004 til 2019 Meritter: Seriemester med Strømsgodset i 2013. Seriesølv med samme klubb i 2012 og 2015, seriebronse med Lyn i 2005 Cupfinaler: 2 – for Lyn i 2004 (tap 1–4 mot Brann) og for Godset i 2018 (tap 1–4 mot Rosenborg) U21-landskamper: 7 G19-landskamper: 6 G18-landskamper: 2

Mounir tok en bachelorgrad i kognitiv psykologi og mastergrad i pedagogikk - med fordypning i talentutvikling - på Universitetet i Oslo.

– Det er så uvirkelig å ta inn over seg at en frisk og flott kollega på 39 år har blitt revet bort fra oss så brått. Mounir var svært godt likt av alle, og han var opptatt av at fotballen skulle være inkluderende for alle uansett bakgrunn, sier daglig leder Øivind Nilsen i NFF Buskerud.

– Vi var flere som var sammen med Mounir i helgen, og dette er et sjokk som rammer hele fotballfamilien. Vi er i sorg. Mounir vil bli dypt savnet.

I NORGES A-TROPP: Mounir Hamoud var med i Egil «Drillo» Olsens landslagstropp i 2009, uten å få spilletid. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hamoud mottok «Bragdmerket» fra Strømsgodset Idrettsforening som takk for lang og tro tjeneste i 2019.

«I Mounir har vi mistet et helt unikt medmenneske. Han var vennlig, raus, inkluderende og positiv. Han var faglig dyktig og inspirerende. En som brydde seg og deltok. En vi alle gledet oss til å møte, en vi alle har bare gode og varme følelser for.» forteller klubben.