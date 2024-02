– Scott har gjort det flere ganger denne sesongen. Det var en klar intensjon fra Erik ten Hag om at Scott skulle ha en innvirkning på kampen. Og det hadde han virkelig, sier Manchester United-legende Roy Keane i Sky Sports’ studio.

Med fem minutter igjen på klokken steg McTominay til værs og stanget kontant inn 2–1-målet mot Aston Villa som sikret tre svært viktige poeng for å henge på lagene i toppen av tabellen.

– Jeg føler at så lenge jeg er i god form så kan jeg gå ut på banen og prestere. Jeg tar det ikke personlig (å bli benket, jour.anm), jeg ønsker bare å komme inn og prøve å gjøre det beste jeg kan. Måtte det fortsette, sier matchvinneren til Sky Sports.

Grafikk: www.sofascore.com

– Scott har kommet inn i utallige kamper i år og skapt forskjellen for oss, sier Harry Maguire til Sky.

Faktisk har McTominay alene hentet tolv poeng for Manchester United denne sesongen. Det er mer enn noen andre har klart – i tillegg har skotten mindre spilletid.

På X sammenlignes midtbanespilleren nå med Ole Gunnar Solskjær. Den tidligere Manchester United-spilleren og sjefen hadde for vane å komme inn fra benken og score mål og innehar rekorden for nettopp det. I løpet av karrieren for «de røde djevlene» scoret kristiansunderen 28 mål som innbytter – 17 av dem i Premier League, ifølge The Guardian.

– Han (McTominay) har fått mye kritikk og det har blitt stilt spørsmål om han er god nok. Han er en stallspiller og det man vil ha fra dem er at de kommer inn fra benken og påvirker kampen. Det er det han gjør og han fortjener ros for det, fortsetter Keane.

Ikke nok med det. 27-åringen, som har måttet nøye seg med begrenset spilletid denne sesongen, er toppscorer for Manchester United med syv mål. Rasmus Højlund er nummer to med fem mål.

Grafikk: www.sofascore.com

Seiersmålet kom nok i manges øyne mot spillets gang. For det var hjemmelaget som virkelig var påskrudd i angrep i annenomgang. Men det ville seg ikke helt.

Aston Villa prøvde og prøvde i 65 minutter uten å få uttelling og en meget god André Onana skapte hodebry for Villa-sjef Unai Emery i hans 100. Premier League-kamp.

Så satt den endelig.

Douglas Luiz sørget for at tusenvis av fans kunne lette på skuldrene da han utlignet til 1–1 etter 66 minutter.

Før det hadde Manchester United ledet i over en omgang.

Allerede etter et drøyt kvarter satte nemlig en Rasmus Højlund i kanonform sitt femte mål på fem kamper. Det skjedde etter ti gode minutter fra gjestene på Villa Park.

– Han er i fyr og flamme om dagen, sier Manchester United-legenden Roy Keane.

Etter det tok hjemmelaget over showet. Selv om de slapp til flere skumle muligheter til United, sto de selv for kampens desidert største målsjanser.

Klubbens toppscorer Ollie Watkins kom til den største av dem alle et par minutter ut i annen omgang.

Spissen fikk ballen etter et flott forarbeid av Matty Cash og fra to-tre meter kunne engelskmannen nærmest spasere inn utligningen. Avslutningen gikk imidlertid rett i brystkassen på André Onana som sto fjellstøtt i United-målet.

Douglas Luiz gjorde det lagkameraten ikke maktet og utlignet til 1–1, men til liten nytte.

Scott McTominay sørget for 2–1-seier til Manchester United fem minutter før fulltid.