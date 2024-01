– Det er med tungt hjerte å si at jeg kommer til å gå glipp av X Games i år. Jeg har kjempet mot hjernerystelse de siste seks månedene og det hjalp ikke da jeg fikk det igjen her i Laax. Jeg føler at dette er den riktige avgjørelsen. Å være frisk fysisk og mentalt er førsteprioritet, det skriver Kleveland på Instagram.

Kleveland har åtte gull i X Games fra tidligere, sist fra da han vant knuckle huck i 2023 i snowboard.