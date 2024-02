Bodø/Glimt gikk fra 2–0-ledelse til 2–2 i løpet av et hektisk overtidsdrama i 16-delsfinalen borte mot Ajax i Conference League torsdag kveld.

– Vi har ballen nede ved hjørneflagget. Hold den ved hjørneflagget, eller spill den til en gul spiller, så vinner vi 2–1, sier trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

Glimt-treneren utdyper overfor VG etterpå:

– Vi må jo være ærlige på det. Det å være kyniske og lære i Europa, det kan vi gjøre. Men det kommer nye spillere inn. Typ Oscar (Kapskarmo) som spilte 2. divisjon i Norge i fjor, trenger selvfølgelig mer tid på å forstå hva det vil si og hvor hardt man blir straffet i Europa. Det er ett av mange eksempler. Jeg føler likevel at vi tør å være oss selv på en tøff arena, sier Knutsen.

Fra trenerbenken på Amsterdam Arena så han at innbytter Odin Bjørtuft ble utvist da Ajax fikk straffe som de senere scoret på. Noen minutter senere spilte nederlenderne seg til en corner.

Ballen ble løftet inn i feltet og i et forsøk på å bokse den vekk, slo keeper Kjetil Haug ballen rett ned i bena på Steven Berghuis som elegant lobbet inn 2–2:

– En svak involvering på et veldig avgjørende tidspunkt, vurderer Viaplay-ekspert Pål André Helland overfor VG.

– Jeg får en liten finger på den og ikke nok til å få den langt nok vekk. Så er det en god avslutning, som er vanskelig å gjøre noe med. På en annen dag får man kanskje bokset den lenger eller han skyter i stedet for å chippe, forklarer Haug på Johan Cruijff Arena.

– Jeg vil ikke si det er en keepertabbe, fastholder Glimts nye keeper.

Grafikk: www.sofascore.com

Dermed er det spenning før returoppgjøret på Aspmyra om én uke. Vinneren sammenlagt går til åttedelsfinalen i Conference League.

– Det er litt rart at man skal være skuffet etter 2–2 mot Ajax, oppsummerer tomålsscorer Albert Grønbæk til Viaplay.

– Det er en kjip måte å ende kampen på, for vi gjør en utrolig god kamp frem til straffen. Det er synd at det ender på den måten det gjør, sier Kjetil Haug.

– I andre omgang kan vi presse dem enda mer, følger trener Kjetil Knutsen opp.

Nordlendingene gikk offensivt ut og fikk det første målet etter et mønsterangrep etter bare et drøyt kvarter.

Ballen startet hos egen keeper og inkluderte en lekker flikk av Grønbæk, som selv avsluttet det hele og sendte Glimt i føringen.

– Det er et mønsterangrep. Det er egentlig bare å sette seg ned og se helt fra godeste Haug setter i gang det angrepet, for det er rett og slett propagandafotball av Bodø/Glimt, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen om Glimts 1–0-mål:

– Han viser stor x-faktor. Toppnivået hans i kampen er en av de som peker seg mest ut, spør du meg, sier Glimt-trener Knutsen til norsk presse i Amsterdam.

– En prestasjon Johan Cruijff hadde vært stolt av, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah til VG om Grønbæk.

Han setter en enorm prislapp på den danske 22-åringen.

– Formatet og kvaliteten han viser i kveld veier nok enda mye tyngre enn det han leverte i Eliteserien i fjor. Ikke bare en bekreftelse for klubbene som allerede har vært interessert, men en prestasjon som gjør at enda flere klubber melder seg på, noe som igjen kan drive prisen til nye høyder. 200 millioner om alt klaffer, tenker jeg.

Kollega Petter Bø Tosterud følger opp:

– Albert Grønbæk er komisk god. Helt sykt at han er i Glimt, skriver han på X.

På spørsmål om hva som er verdien til dansken nå, kommer den tidligere fotballagenten med en klar oppfordring til europeiske storklubben:

– Det er nok avhengig av at de store klubbene kommer på banen for at prisen skal eksplodere. Grønbæk har prestert over lang tid, og ikke minst i kveld, attpåtil utenfor sesong, sier Bø Tosterud til VG.

Hjemmesupporterne var tydelig oppskaket etter sjokket. Pipekonserten haglet da spillerne gikk i garderoben før pause.

Og fem minutter før full tid hadde mange sett nok og forlot stadion.

Noen rakk å snu i trappen da Ajax ble tildelt straffespark i kampens 88. minutt. Innbytter Odin Bjørtuft rev ned kraftspissen Brian Brobbey som siste mann.

Det resulterte i straffespark og rødt kort. Branco van Boomen blåste straffen mål og dermed også liv i kampen. På overtid kom altså 2–2 fra ringreven Steven Berghuis.