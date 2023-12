Erling Braut Haaland var sint søndag, mandag er han glad. For under en fotballgalla i italienske Torino fikk han prisen for den beste spilleren i europeisk fotball over 21 år. Det vil si Haaland var ikke der, nordmannen var med på en forhåndsinnspilt video.

«For en stor ære å få denne prisen. Stort tusen takk for den», skriver Haaland under et bilde av seg selv på sin Instagram-konto mandag kveld.

Bak den årlige kåringen står den italienske fotballavisen Tuttosport.

Det var en juryen bestående av en god slump store navn som stemte fram Haaland, som Edvin van Der Sar, Alessandro Costacurta, Samuel Eto'o, Andrej Sjevtsjenko, Manuel Rui Costa og Pavel Nedved.

Prisen Haaland fikk var en av flere som ble delt ut mandag. Høyest henger Golden Boy-prisen, som tildeles Europas beste unge spiller under 21 år. Den har vært delt ut siden 2021 og har stor anerkjennelse. Haaland vant i 2020.

Det kokte godt for Haaland etter kampen mot Tottenham søndag:

Karim Benzema stakk av med prisen i fjor, mens Robert Lewandowski gikk til topps i 2020 og 2021.

Barcelonas Aitana Bonmatí ble kåret til den beste kvinnelige fotballspilleren i Europa på mandagens galla i Torino. Hun fikk også nylig den prestisjetunge Gullballen. Der ble Haaland slått av Lionel Messi.

Årets Golden Boy-pris gikk til Real Madrids Jude Bellingham. 20-åringen har tatt spansk fotball med storm etter sommerens overgang fra Borussia Dortmund.

Norge hadde med tre spillere blant de 100 som var nominert i årets Golden Boy-kåring. Den norske trioen besto av Christos Zafeiris (Slavia Praha), Mathias Løvik (Molde) og Odin Thiago Holm (Vålerenga). De var forhåndsrangert som henholdsvis nummer 47, 76 og 90.