Johannes Høsflot Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger, men siden han ikke gikk Tour de Ski, ligger trønderen langt bak Amundsen i kampen om årets krystallkule.

– Jeg er sikker på at Johannes er ekstremt innbitt og trener godt hjemme nå og har lyst til å vise hvor god skiløper han er når han kommer tilbake, sier Amundsen.

Han jublet for Tour de Ski-triumfen med boblesprut og seiersbrøl med familie og samboer til stede og over 500 verdenscuppoeng. Amundsen er nå 568 verdenscuppoeng foran Klæbo som er nummer fem i verdenscupen.

– Jeg har en god ledelse på ham nå. Dette er åpenbart en veldig veldig god start og masse poeng å ta med seg. Jeg håper Johannes virkelig skal få jobbe for å ta innpå, sier Amundsen.

Klæbo ble syk under julefeiring og trening i Davos og måtte melde pass til Tour de Ski. Amundsen forteller at det er har vært lite prat om at Klæbo ikke har vært med, 25-åringen forteller at de har hatt mer enn nok med seg selv. Han beskriver touren som en enorm prøvelse, han har vært nervøs og spent.

Verdenscupen sammenlagt etter Tour de Ski, topp 5: Vis mer ↓ 1. Harald Østberg Amundsen, 1302 poeng 2. Erik Valnes, 1011 poeng 3. Pål Golberg, 957 poeng 4. Hugo Lapalus (Frankrike), 751 poeng 5. Johannes Høsflot Klæbo, 734 poeng

Verdenscupen tar en liten pause før det er nye konkurranser i Oberhof fra 19. januar. Deretter er det konkurranser i Sveits før langrennssirkuset tar turen over dammen til Canada og USA.

Tror du Harald Østberg Amundsen vinner verdenscupen sammenlagt? Ja, selvsagt! Tja, blir spennende, det er ikke sikkert. Klæbo tar det til slutt. Jeg tror hverken Klæbo eller Amundsen vinner verdenscupen sammenlagt.

Amundsen tror ikke Klæbo på noen måte har gitt opp verdenscupen sammenlagt. Selv skal han hjem til Asker å hvile, treffe kompiser og få litt tid med samboeren.

– Jeg tipper jeg skal få kjørt meg i noen renn, men jeg skal hvile godt nå og sørge for å være klar til neste verdenscuphelgene. Jeg har et veldig bra utgangspunkt nå, sier Amundsen.