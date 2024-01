Krisen fortsetter for Halvor Egner Granerud: – Det må gjøres noe

Heller ikke i nyttårshopprennet kommer Halvor Egner Granrud (27) til finaleomgangen. Krisen fortsetter for den regjerende hoppukevinneren. Viaplay-ekspert Anders Jacobsen sier at «det må gjøres noe» med at de norske har så lav fart.