Ny nedtur for nordmennene: Ewan spurtet til seier i Tour de France

Caleb Ewan fikk opp størst fart på de siste meterne og vant den 11. etappen av Tour de France onsdag. De norske kom til kort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Caleb Ewan vant igjen i Tour de France onsdag. Foto: Benoit Tessier, Pool via AP / NTB scanpix

NTB

Den 167,5 kilometer lange etappen fra Châtelaillon-Plage til Poitiers endte ikke uventet i massespurt. Der var Ewan sterkest. Lotto Soudal-rytteren tok dermed sin andre etappeseier i årets ritt.

Nærmest fulgte Peter Sagan og Sam Bennett.

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff klarte ikke komme seg helt fram i front i spurten.

– Det var ganske hektisk på slutten. Jeg var ikke helt sikker på at jeg hadde vunnet. Jeg jublet for å være på sikre siden, sa Ewan i seiersintervjuet.

– Jeg er kjempeglad for å ha to etappeseirer. Det tar vekk mye press, tilføyde han.

Ensom bruddrytter

Franske Matthieu Ladagnous var ensom rytter i onsdagens brudd. Den 35-årige veteranen stakk tidlig fra feltet, men fikk ikke selskap av noen.

En kort periode forsøkte en ny utbrytergruppe anført av den kjøresterke sveitseren Stefan Küng å kjøre seg opp til Ladagnous, men det tillot ikke hovedfeltet. Gruppen ble kjørt inn.

Dermed ble onsdagens etappe av den relativt rolige sorten, men alle i feltet kom seg likevel ikke til mål. Østerrikeren Gregor Mühlberger måtte kaste inn håndkleet med rundt fire mil igjen å sykle. Da var også Ladagnous kjørt inn.

De første meldingene fra Bora-hansgrohe-laget gikk ut på at Mühlberger var «utslitt». Ikke lenge etter var Touren også over for Astana-rytter Ion Izagirre etter en velt som også involverte et knippe andre.

I alt har 15 ryttere nå brutt årets ritt.