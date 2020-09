Drama da juryen fratok superstjernen topplassering

Caleb Ewan vant den 11. etappen av Tour de France onsdag, men etterpå ble det dramatikk da juryen fratok superstjernen Peter Sagan annenplassen.

Peter Sagan (t.v) mistet annenplassen etter å ha kjempet seg frem i feltet på onsdagens etappe. Foto: Thibault Camus / AP

Den 167,5 kilometer lange etappen fra Châtelaillon-Plage til Poitiers endte ikke uventet i massespurt. Der var Ewan sterkest. Lotto Soudal-rytteren tok dermed sin andre etappeseier i årets ritt.

Nærmest fulgte Peter Sagan og Sam Bennett.

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff klarte ikke komme seg helt fram i front i spurten. Kristoff ble nummer 12, mens Boasson Hagen endte to plasser lenger ned på resultatlista.

I etterkant av massespurten oppsto det imidlertid dramatikk rundt Peter Sagan og kampen om den grønne poengtrøya. TV-bilder viste at slovaken var tøff da han brukt skulderen og hodet for å ta seg forbi Wout Van Aert på de siste meterne.

Juryen endte opp med å deplassere Sagan etter å sett på situasjonen.

Hektisk avslutning

Den avgjørelsen støttet van Aert.

– For meg er det ikke lov å gjøre sånt. Dette er allerede farlig nok fra før. Jeg ble overrasket og sjokkert da jeg kjente noe. Jeg kjørte alt jeg kunne. Jeg ble redd, sa belgieren i et intervju vist på TV 2.

Sagan-avgjørelsen betyr at Sam Bennett festet et langt fastere grep om den grønne poengtrøya. Han har nå 68 poeng til gode på Sagan.

Etappevinner Ewan var naturlig nok en glad mann.

– Det var ganske hektisk på slutten. Jeg var ikke helt sikker på at jeg hadde vunnet. Jeg jublet i tilfellet jeg var først, men jeg har ikke sett målfotoet. Det var nok jevnt, sa Ewan i seiersintervjuet.

– Jeg er kjempeglad for å ha to etappeseirer. Det tar vekk mye press, tilføyde australieren.

Vegard Stake Laengen kom inn sammen med hovedfeltet onsdag, mens Amund Grøndahl Jansen krysset målstreken over fire minutter bak teten.

Caleb Ewan vant igjen i Tour de France onsdag. Foto: Benoit Tessier, Pool via AP / NTB scanpix

Ensom bruddrytter

Franske Matthieu Ladagnous var ensom rytter i onsdagens brudd. Den 35-årige veteranen stakk tidlig fra feltet, men fikk ikke selskap av noen.

En kort periode forsøkte en ny utbrytergruppe anført av den kjøresterke sveitseren Stefan Küng å kjøre seg opp til Ladagnous, men det tillot ikke hovedfeltet. Gruppen ble kjørt inn.

Dermed ble onsdagens etappe av den relativt rolige sorten, men alle i feltet kom seg likevel ikke til mål. Østerrikeren Gregor Mühlberger måtte kaste inn håndkleet med rundt fire mil igjen å sykle. Da var også Ladagnous kjørt inn.

De første meldingene fra Bora-hansgrohe-laget gikk ut på at Mühlberger var «utslitt». Ikke lenge etter var Touren også over for Astana-rytter Ion Izagirre etter en velt som også involverte et knippe andre.

I alt har 15 ryttere nå brutt årets ritt.