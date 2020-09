Hynne med årsbeste i verden: Smadret sin egen norske rekord

Hedda Hynne viser storform.

Hedda Hynne løp et strålende løp i Sveits. Foto: Lise Åserud

Hedda Hynne (30) fortsetter å senke den norske rekorden på 800 meter. Tirsdag løp hun på 1.58,10 i Sveits og knuste sin gamle rekord med over et sekund.

Tiden er også både nordisk rekord og årsbeste i verden, og Hynne leverte den i det internasjonale stevnet i Bellinzona i Sveits. Det gjorde hun bare en uke etter at hun sist satte norgesrekord på distansen.

Da løp hun på 1.59,15 i Italia og slettet dermed Ingvill Måkestad Bovims rekord på 1.59,82. Tirsdag var hun altså ytterligere 1,05 sekund raskere.

– Det var bare jævlig bra, jeg følte jeg var dritspent før start i dag. Jeg hadde et bra løp i forrige uke, men jeg var så sykt klar over at jeg kunne løpe fortere, sier Hynne til NRK.

Sportslig leder i Hynnes klubb Tjalve, John Ertzgaard, er veldig imponert.

– Dette er verdenstoppen, altså. Jeg vet ikke om jeg skal si det er trist at det ikke er OL nå, men vi kan jo bare se for oss hva hun hadde gjort der, sier Ertzgaard til NTB.

God for OL-medalje?

– Er hun medaljekandidat i Tokyo-OL neste år?

– Det er vanskelig å si. Plutselig dukker det opp noen andre som er helt rå, men disse tidene hun løper på er iallfall gode nok til å hevde seg. Hedda er blitt en moden toppidrettsutøver, og disse løpene gir mye selvtillit i banken, sier Ertzgaard.

Fredag slutter Hynne seg til resten av Tjalve-troppen som skal delta i NM i Bergen. Da skal rekorden feires.

– Det er bare en kongepokal som kan krone dette. Vi gleder oss til å se henne og skal lage en feiring der vi følger koronareglene, sier Ertzgaard.

Før den tid skal Hynne løpe under Diamond League-stevnet i Roma torsdag.

– Det blir sykt å prøve å omstille seg til det, men jeg ville ikke vært dette foruten, sier Hynne til NRK.

– Ingen i verden er bedre

Hynne skiftet klubb til Tjalve i 2018, og Ertzgaard tror hun kan løpe enda fortere hvis hun vil det. Han mener Hynne nå er en del av Norges friidrettselite.

– Nå har vi to utøvere som er helt der oppe, Karsten Warholm og Hedda som har årsbeste i verden. Ingen i verden er bedre enn dem, og det er ikke fordi de andre ikke konkurrerer. Dette er tider som de også hadde slitt med, sier Ertzgaard.

Hynne vant tirsdagens løp foran hjemmehåpene Selina Büchel (1.58,37) og Lore Hoffmann (1.58,50). Da var hun over halvsekundet foran den tidligere årsbeste tiden i verden. Den britiske 22-åringen Jemma Reekie løp på 1.58,63 i august.

