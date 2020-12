Politiet oppretter sak mot Solbakken: – Tar en trippel bot på strak arm

I dag har Ståle Solbakken første arbeidsdag i NFF. I går brøt han karanteneplikten etter innreise fra Danmark da han var til stede på oppgjøret mellom HamKam og Lillestrøm.

PÅ KAMP: Ståle Solbakken så søndag sønnens lag, HamKam, mot LSK. Foto: Geir Olsen, NTB

– Jeg tar en trippel bot på strak arm hvis det er nødvendig, sier Ståle Solbakken til VG.

Mandag ettermiddag melder NTB at Innlandet politidistrikt oppretter sak mot Solbakken for karantenebrudd.

– Det er helt fair at politiet oppretter sak. Jeg beklager veldig mye. Jeg handlet i god tro. Jeg trodde faktisk jeg landet fredag. Det har skjedd veldig mye. Jeg telte med fredag formiddag, så da har jeg telt at jeg var ferdig på søndag. Jeg har ikke prøvd å lure noen. Jeg har rett og slett ikke vært smart nok. Jeg måtte sjekke flybilletten min i dag for å se når jeg lande, sier Solbakken.

– Burde du sjekket nøyere at karanteneplikten er på ti døgn og ikke ti dager?

– Det har jeg overhodet ikke tenkt på. Jeg har alltid lest ti dager, så det har jeg ikke tenkt på ett sekund, sier Solbakken, som understreker at han frem til søndag fulgte reglene etter boken:

– Jeg har vært på matbutikken, i skogen og hjemme. Jeg tok en coronatest to dager før jeg reiste fra København for å være sikker. Jeg og Markus (sønnen) bor i hver vår etasje, vi har to bad. Jeg har gjort alt etter boken, men telt og tenkt feil. Jeg beklager, men jeg har ikke prøvd å snyte noen. Der har jeg rent mel i posen.

– Men den nye landslagssjefen har kanskje ikke den beste i matte?

– Matteegenskapene er det ikke noe galt med, for hvis du starter på fredag, så var det ti dager på søndag. Men jeg er kanskje litt glemsk, det kan jeg innrømme.

Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt bekrefter saken.

– Mistanken har fått stor allmenn interesse. Vi har opprettet sak og vil gjennomføre nødvendig etterforskning. Etterforskningen har som formål å bekrefte eller avkrefte mistanken om noe straffbart har skjedd, sier Gjestvang til VG.

Solbakken brøt også karantenen da han ga et intervju til TV 2 om NFF-jobben på Ullevaal stadion mandag formiddag. Sportssjef Vegard Janssen Hagen i TV 2 bekrefter overfor NTB at intervjuet ble gjort mandag formiddag.

– LITT GLEMSK: Ståle Solbakken forteller til VG at det ikke er matten det er noe problemer med, men at han muligens er litt glemsk ettersom han tok feil av hvilken dag han kom ut av karantene. Her fra intervjuet med VG dagen han ble annonsert som ny landslagssjef. Foto: Tore Kristiansen/VG

– Hva er straffen for brudd på karanteneplikten, og kan man bli straffet for gjentatte brudd?

– Generelt så kan vi si at brudd på smittevern lov i forbindelse på brudd med karantene er på mellom 10-20.000 kroner. Særlig over 20.000 tror jeg ikke det blir, sier Gjestvang.

– Har dere pratet med ham? Kommer dere eventuelt til å gjøre det?

– I utgangspunktet ville vi kanskje tatt et avhør, men gjennom mediene er nok alt lagt på bordet så jeg tror vi ikke trenger. Saken er rimelig klar, sier politiadvokaten som tror saken vil være ferdig behandlet innen en dag eller to.

– Tellefeil

Den ferske landslagstreneren forklarer hva som gikk galt.

– Var en dags tellefeil. Ikke noe mer å si om det enn at jeg telte en feil. Har vært i huset, på matbutikken og i skogen, skriver Solbakken i en tekstmelding.

Det var Dagbladet som først omtalte karantenebruddet.

Da 52-åringen ble presentert av Norges Fotballforbund på en pressekonferanse sist torsdag, fortalte Solbakken at han hadde tenkt seg på Vålerenga-Rosenborg mandag kveld. Men han var usikker på om det lot seg gjøre på grunn av karantenetiden.

Solbakken forteller til VG mandag ettermiddag at han ikke drar til Oslo på kamp.

– Må sjekke om det er 10 dager eller 10 døgn. For å være sikker, skriver han til VG.

På regjeringens nettside står det at karantenetiden tar slutt 10 døgn etter innreise. For Solbakken vil det si tirsdag 8. desember – altså i morgen.

Solbakken fortalte at han har fått mange tilbud etter at han var ferdig i FC København:

Den ferske landslagstreneren hadde altså telt feil på hvor mange dager han måtte tilbringe i karantene. Solbakken er lei seg for situasjonen som har oppstått.

– Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag ... Må beklage den, skriver Solbakken til Dagbladet.

Han satt bare åtte av de nødvendige ti dagene i karantene, før han dro for å se sønnen Markus Solbakken (20) spille for HamKam mot LSK søndag.

– Mye som har skjedd

NFF bekrefter også hendelsen.

– Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at telling av dager blir godt håndtert fremover, at 9 er 9 og 10 er 10, skriver NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Anderssen, i en sms til VG,

Normal straff for brudd på karantene- eller isolasjonsplikten er en bot på inntil 20 000 kroner. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager.

