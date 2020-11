Ishockeyklubben Sparta med 14 smittetilfeller: – Svært alvorlig

Ishockeyklubben Sparta fikk tirsdag bekreftet at ytterligere tolv av klubbens spillere har avgitt en positiv coronavirustest. Dermed er det totale antallet oppe i 14.

– Det er den endelige svaret som jeg sitter og ser på nå. Det er noen få spillere som vi ikke har fått svar på ennå, sier medisinsk ansvarlig i Sparta, Ørjan Kittilsen, til VG.

Den første positive prøven ble kjent i forrige uke, og mandag fikk klubbledelsen bekreftet ytterligere ett tilfelle.

Like før klokken fire meldte TV 2 at det var seks nye smittede i Sarpsborg-klubben. Kort tid etter kom en ny oppdatering med seks nye smittede. Dermed har klubben totalt bekreftet tolv nye smittetilfeller tirsdag ettermiddag.

– Mange lurer sikkert på hvordan er det mulig å få hele 14 smittede?

– Vi fikk først en positiv test. Da gikk alle i karantene og de med symptomer gikk i isolasjon. Så fikk vi alle testet dagen derpå.

– Hvordan det er mulig at sånt skjer, er at vi lever som en tett gruppe med spillerne og støtteapparatet. Det har vært et tett kampprogram og vi trener to ganger om dagen. Vi er på hverandre hele tiden. Når først en blir smittet, så antok vi at det skulle bli flere. Vi har fulgt alle forholdsregler og har hatt en kriseplan. Kommunen har skrytt av hvordan vi har håndtert det.

Blant annet har de egne drikkeflasker som de fyller selv.

– Vi har prøvd å jobbe med smittebarrierer, men når man lever såpass borti hverandre, så ser man hvor raskt sånt kan smitte. Jeg leste at viruset vil leve lenger i lufta når det er kaldt. Det er kaldt når vi er på isen. Det er svært alvorlig. Vi synes det er kjempetrist. Vi håpet ikke at vi skulle bli den første klubben, men vi føler vi har håndtert på en god måte. Det i seg selv var ingen overraskelse, men det er veldig kjedelig fordi man ikke vet ettervirkningene.

– Hva slags reaksjoner har dere fått fra andre klubber?

– Andre klubber har bare vært støttende. Vålerenga har ringt og spurt om de må gå i karantene. Manglerud/Star har gått i karantene og skal teste alle.

– Det har jo vært noen tilfeller i fotballen f.eks, uten at det har spredd seg i nærheten av like mye. Hva skyldes det, tror du?

– Det er vanskelig å kommentere. I vår gruppe er vi litt over 20 spillere. Det er en kald idrett som gjør at det smitter mye lettere. Fotballspillere lever i isolasjon, ikke i nærheten av noen andre. De tester jevnlig. Det skjer ikke i ishockey. De tester som vanlige folk, som om du eller jeg skulle blitt smittet.

– Burde ikke myndighetene ha krevd en protokoll og retningslinjer som er like strenge som fotballen, for å forhindre situasjoner som dette?

– Vi har fulgt de retningslinjene og forholdsreglene som vi har fått beskjed om å gjøre. Spillerne har levd veldig begrensede liv. Mange har jobb ved siden av også. I fotballen er det ikke noe som heter 50/50, før man er nedover i divisjonssystemet.

– Hvordan går det med spillerne som har testet positivt?

– Det er varierende symptomer. Noen har ingen symptomer, men har fortsatt testet positivt.

Sparta skal etter planen spille sin neste kamp mot Lillehammer 3. desember. Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, er bekymret.

– Foreløpig klarer vi å holde tritt, men hvis dette eskalerer mer så kan det påvirke mange kamper. Da må vi se på plan B. Vi har flere scenarioer som vi kan ta frem dersom det blir flere kanselleringer, sier han.

– Hvordan ser du på det som har skjedd i Sarpsborg?

– Vi hadde jo håpet at vi slapp unna så lenge som mulig, men at det er så mange, det er litt overraskende. Det viser jo at man må passe på for å unngå mer smitte rundt omkring. Det er jo en kjedelig situasjon for alle.

– Hva gjør dere for at en liknende situasjon ikke skal skje igjen?

– Vi har tidligere uttalt at klubbene passer på for å unngå å få smitte i laget. Vi opplever ikke at de har tatt lett på det. Når man lever tett på folk i garderoben så er det lett at man blir smittet om noen tar med seg smitte inn.

– Er det forsvarlig å fortsette slik uten hyppigere testing?

– Det er vanskelig å si hva som er riktig og hva som er galt. Vi har jo en screening og en medisinsk ansvarlig i alle klubbene. Det har vist seg tilstrekkelig frem til nå. Nå kommer det tilfelle i en klubb, så får vi håpe at det ikke sprer seg til flere.

– Kommer dere til å se på hva dere kan gjøre for å unngå en liknende situasjon?

– Vi gjør det hele tiden. Så langt så viser det vi har gjort av tiltak er bra nok, men om smitten kommer fra andre steder er det vanskelig. Ingen av oss kan leve hundre prosent isolert i en kohort. De lever et normalt liv med familie, jobb og skole. Det er en rekke steder hvor smitte kan oppstå og hvis det kommer inn i en gruppe, så er det stor risiko for at mange flere blir smittet.

– Toppidretten har fått unntak fra énmetersregelen, men er det forsvarlig når de ikke kan leve isolert?

– Vi legger mye ansvar på klubbene og vi har ukentlig møter med klubbene i Fjordkraftligaen. Vi følger protokollene riktig og godt, men kommer det smitte utenfra, så hjelper jo egentlig ingenting for de som har fått med seg den smitten.