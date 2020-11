Steinar Pedersen har fått ny trener­jobb

Den tidligere Start-treneren tar nå over Amazon Grimstad.

Steinar Pedersen og styreleder Kari Hjembo under onsdagens signering. Foto: Amazon Grimstad

GRIMSTAD: Steinar Pedersen, som trente Start i 2016–2017, skal nå jobbe med kvinnefotball de tre neste årene.

«Amazon Grimstad FK er glad for å kunne presentere Steinar Pedersen som ny hovedtrener for klubben. Pedersen signerte i dag en avtale som strekker seg over de tre neste årene», opplyser klubben på sin hjemmeside onsdag kveld.

Den tidligere forsvarsspilleren har trent både Jerv og Arendal i tillegg til Start. Nå er han altså klar for en annen klubb i gamle Aust-Agder.

– Jeg liker overraskelser. Det er et tilbud som dukket opp for en liten stund siden og som jeg har tygget litt på. Vi har hatt en del samtaler og Amazon har vist at dette er noe de ønsker sterkt. Dette passet meg fint, sier Pedersen til Agderposten.

45-åringen skilte lag med Arendal Fotball tidligere i høst.

– Jeg er nysgjerrig av person og timingen var god. Det er fotball og det er mennesker. Damefotball er i tiden og i anmarsj, sier han til Agderposten.

Amazon Grimstads styreleder Kari Hjembo er svært tilfreds med ansettelsen:

«Vi er glad for å ha fått på plass en erfaren og godt utdannet trener i en 100 prosent stilling. Pedersen har bred erfaring fra toppfotball, både som spiller og trener, noe som vi ser frem til å få gleden av», skriver hun i pressemeldingen.