Gulbrandsen tok sjefen til side: – En tøff, tøff periode

Endelig begynner det å lysne for Fredrik Gulbrandsen (28) – akkurat i tide til sesongens største kamp.

TI MINUTTER HER, TI MINUTTER DER: Fredrik Gulbrandsen fikk elleve minutter i hjemmekampen mot Manchester United. Det er stort sett slike innhopp han har måttet nøye seg med i det siste. Foto: OZAN KOSE / AFP

Kraftpakken fra Lillestrøm har ankommet Manchester. Gulbrandsen snakker med VG fra hotellrommet på The Lowry dagen før hans Istanbul Basaksehir skal møte Manchester United og hans gamle mentor Ole Gunnar Solskjær i Champions League.

Selvtilliten hans er tilbake. Det var etterlengtet.

– Jeg har ikke fått mange sjanser. Men jeg tror at når man jobber hardt nok, får man betalt til slutt. Det føler jeg har skjedd litt nå, sier Gulbrandsen til VG.

Han sikter til lørdagens bortekamp mot Besiktas. Da kom han inn med 14 minutter igjen å spille og stillingen 3–0 til motstanderen, og rakk å notere seg for to scoringer, inkludert en kanonkule i krysset etter bare fem minutter på banen.

Han scoret også i siste kamp før landslagspausen. Etter å ha blitt byttet inn i det 79. minutt, brukte han ett minutt på å utligne før han senere bidro til at laget fullbyrdet snuoperasjonen og slo Genclerbirligi 2–1.

Men tiden i Tyrkia har ikke alltid gått på skinner. Før scoringen hans den 8. november hadde det nesten gått et helt år siden sist han fikk nettsus. Det har vært skader, frustrasjon og konfrontasjon av egen trener.

I dette VG-intervjuet forteller 28-åringen om en trøblete tid, men også om mangelen på tillit på landslaget de siste årene, forholdet til Solskjær og den bitre opplsysningen som førte til at han ikke fikk vært med på nødlandslaget i forrige uke.

– Blir forbannet

Sommeren 2019 ble Gulbrandsen hentet fra RB Salzburg til Istanbul Basaksehir med status som nøkkelspiller. Han startet de fleste kampene i starten, både i den tyrkiske ligaen og Europa League, og noterte seg for tre scoringer frem til november.

Han spilte venstrekant, ikke spiss slik han foretrekker, men starten var grei. Så sa det stopp. Gulbrandsen brakk ribbeinet under en kamp mot Roma og var ute til over nyttår. I hele 2020 har han kun startet to seriekamper.

– Jeg må innrømme at det har vært tøft siden slutten av forrige sesong, egentlig. Det har vært vanskelig. Jeg måtte ta en prat med treneren (Okan Buruk) før denne sesongen og forklare situasjonen min, og hvorfor jeg ikke hadde prestert så bra som jeg burde gjort, sier Gulbrandsen og forklarer:

– Jeg føler ikke at jeg har spilt i den posisjonen jeg er best i. Det har vært en tøff, tøff periode, men det hjelper ikke å legge seg ned og grine.

MØTER GAMLESJEFEN: Ole Gunnar Solskjær holder opp korrekt antall fingre for hvor mange mål Gulbrandsen scoret i helgen. Her er de begge i Molde i 2016. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Derfor er det ekstra gledelig at han har scoret tre mål på de to siste innhoppene – hvor han endelig har fått sjansen som spydspiss etter en langvarig tilværelse som innbytter på kanten.

– Da er det ekstra deilig å vise at man kan score mål, sier Gulbrandsen.

– Hvordan jobber du for å takle den mentale påkjenningen når ting ikke går veien?

– Jeg prøver å trene så mye som mulig både på banen og i styrkerommet. Mer enn jeg vanligvis gjør. Jeg får tid til å pushe litt ekstra når jeg ikke er så involvert i kampene. Erfaringsmessig har jeg alltid merket at det er det eneste som hjelper, sier Gulbrandsen, som erkjenner:

– Det er klart man blir forbannet når det blir som det blir. Forhåpentligvis har situasjonen min snudd seg litt nå. Jeg tror dette vil gi meg muligheter.

Solskjær-advarsel

– Fra start mot United?

– Ut fra erfaringene tidligere i sesongen, forventer jeg ikke å starte. Men jeg føler at jeg la inn en god søknad sist, så jeg håper på det. Det var bra timing, sier Gulbrandsen.

Kampen er ekstra spesiell ettersom Solskjær leder laget på motsatt banehalvdel. Gulbrandsen har mye å takke sin tidligere Molde-manager for. Det var kristiansunderen som hentet ham til klubben i 2013 – og solgte ham til Salzburg i 2016.

– Det var han som fikk det beste ut av meg. Han sørget for at jeg tok det neste steget og ble en bedre fotballspiller. Han har betydd veldig mye for min karriere. Vi snakket litt sammen da han var i Istanbul. Jeg ønsker ham alt godt, sier Gulbrandsen.

Før tirsdagens kamp fortalte Solskjær på sin pressekonferanse at Gulbrandsen har vært et tema internt i Manchester United:

– Jeg advarte trenerne mine om Fredrik. Rask, sterk. Han er den spilleren jeg kjenner.

– Han kjenner meg godt. Hvis han forteller forsvarsspillerne om meg, så tror jeg ikke de får noen overraskelser, svarer Gulbrandsen.

Reagerer: – Rart

Han har hatt en utypisk karriere til nordmann å være, men CV-en er til å slå seg på brystet av: Tre ganger seriemester og to ganger cupmester i Østerrike, semifinalist i Europa League, åtte scoringer i samme turnering, en låneopphold i New York og senest seriemester i Tyrkia.

Likevel står han bare med tre A-landskamper for Norge.

– Jeg har mine tanker om det selvfølgelig. Hvor mye jeg skal si om hva jeg egentlig mener, vet jeg ikke, begynner Gulbrandsen.

– Akkurat nå forstår jeg at jeg ikke har vært med. Vi har ekstremt mange gode spisser på landslaget. De spiller i de beste ligaene i verden. Så det er helt fair.

– Men da jeg spilte i Salzburg og gjorde det bra i Europa League, ble jeg nesten ikke nevnt. Jeg følte i det minste at jeg burde vært med i diskusjonen. Jeg synes det var litt rart, for å være helt ærlig. Jeg fikk ikke en real sjanse til å vise at jeg var god nok, sier Gulbrandsen, som fikk sin hittil siste landskamp mot Finland i mars 2016.

MED PÅ SAMLING: Fredrik Gulbrandsen fikk en sjelden mulighet på landslagssamling under Lars Lagerbäck i 2018, men fikk ikke spilletid. Foto: Berit Roald / NTB

Opplysning ga NFF kalde føtter

Han kunne fått muligheten igjen på nødlandslaget i forrige uke. Det var kjent at Gulbrandsen hadde blitt kontaktet av Norges Fotballforbund (NFF), men nå forteller lysluggen historien bak at det ikke ble noe av:

– Vi spilte en treningskamp den dagen. Jeg spilte 90 minutter. Så kom jeg inn i garderoben og så på telefonen. Det var fullt av meldinger og telefoner fra alle mulige folk. En av dem var fra landslaget.

– De spurte om jeg hadde mulighet til å være med. Det ville jeg veldig gjerne, for det kunne være en fin mulighet til både å hjelpe Norge og å vise meg frem. Problemet var at vi hadde en spiller som hadde testet positivt for corona to dager i forveien, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Det måtte jeg informere NFF om. Da ville de ikke ta sjansen på å sende meg til Oslo. Det var en litt bitter beskjed å få, selvfølgelig, men sånn er det bare. Det var veldig kjedelig at jeg ikke fikk vært med, men utrolig gøy å se på. En fantastisk prestasjon.