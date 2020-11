Jens Petter Hauge blir ikke med til Østerrike – dette er det norske «nødlandslaget»

Vikarlandslagssjef Leif Gunnar Smerud får ikke med seg Milan-spiller Jens Petter Hauge (21). Det blir en haug av debutanter som skal representere Norge i Østerrike.

Norges Fotballforbund bekreftet søndag kveld at de kom til å reise til Østerrike for å spille den siste og avgjørende Nations League-kampen – der norsk gruppeseier fortsatt er innen rekkevidde.

Det vil i så fall kreve seier mot laget som vant 2–1 på Ullevaal i det motsatte oppgjøret i september.

Ingen Hauge

Det var ventet at Jens Petter Hauge ville være med til Østerrike. Han var i den opprinnelige landslagstroppen, men så ut som han kunne være med ettersom han tidligere har vært smittet av coronaviruset.

Direktør for toppfotball i NFF; Lise Klaveness, opplyste at han likevel ikke er med ettersom hans prøve var falsk-positiv.

Morten Thorsby har også vært smittet av coronaviruset tidligere, men det er for lenge siden til at han kan være med. Også Martin Ødegaard har reist tilbake til Madrid.

Dette er den norske landslagstroppen til kampen mot Østerrike:

Keepere:

Per Kristian Bråtveit – Djurgården

Anders Kristiansen – Union Saint-Gilloise

Forsvar:

Andreas Hanche-Olsen – Gent

Ruben Gabrielsen – Toulouse

Daniel Granli – Aalborg

Andreas Vindheim – Sparta Praha

Julian Ryerson – Union Berlin

Jørgen Skjelvik – Odense

Midtbane:

Tobias Børkeeiet – Brøndby

Kristoffer Askildsen – Sampdoria

Fredrik Ulvestad – Djurgården

Kristian Thorstvedt – Genk

Sondre Tronstad – Vitesse

Mats Møller Dæhli – Genk

Håkon Evjen – AZ Alkmaar

Ghayas Zahid – APOEL Nicosia

Angrep:

Jørgen Strand Larsen – FC Groningen

Veton Berisha – Viking

PS! Spillere fra Eliteserien er i utgangspunktet uaktuelle, men Veton Berisha har hatt corona og kan dermed reise ut og inn av landet uten å gå i karantene.

Fem med kamper fra før

– Det er en klar gjeng som skal prøve å gi Østerrike en kamp. Det er en spennende tropp. Jeg har hatt mange av de tidligere på U21-landslaget og ser frem til å se de igjen, sier vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud om uttaket.

– Vi vet at Østerrike er et solid og voksent lag, så vi vet at det blir en tøff oppgave for våre gutter, medgir Smerud.

Bare fem av disse spillerne har A-landskamper fra før. Fredrik Ulvestad, Jørgen Skjelvik, Ghayas Zahid og Veton Berisha har alle representert Norge tidligere, og det samme har Mats Møller Dæhli. Han har desidert flest kamper av spillerne på «nødlandslaget» med sine 23.

Noen av spillerne i troppen har tidligere også vært tatt i troppen uten å spille. Det gjelder for eksempel Andreas Hanche-Olsen og Ruben Gabrielsen.

VG brakte søndag en oversikt på de fleste utenlandsbaserte spillerne som var kontaktet av NFF i går. Den ser du i faktaboksen under.

Fakta Disse ble kontaktet av NFF Keepere: Anders Kristiansen (Union SG) Mathias Dyngeland (Elfsborg) Forsvar: Andreas Vindheim (Sparta Praha)

Jørgen Skjelvik (Odense)

Julian Ryerson (Union Berlin)

Daniel Granli (Aalborg)

Ruben Gabrielsen (Toulouse)

Andreas Hanche-Olsen (Gent) Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland) – takket nei på grunn av skade. Midtbane: Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem)

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Håkon Evjen (AZ Alkmaar)

Ghayas Zahid (APOEL)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria)

Kristian Thorstvedt (Genk)

Mats Møller Dæhli (Genk)

Zlatko Tripic (Göztepe) Angripere: Tokmac Nguen (Ferencváros) – ikke aktuell grunnet hamstringskade.

Jørgen Strand Larsen (Groningen)

Veton Berisha (Viking)

Håvard Nielsen (Greuther Fürth) – fikk nei av klubben grunnet skade. Trener: Leif Gunnar Smerud PS3! Martin Ødegaard har fått påvist antistoffer mot corona, som betyr at han har vært smittet. Likevel har han reist hjem til Madrid, bekrefter landslagets mediesjef Svein Graff til VG.

– Det har blitt en bra tropp, og det har vært veldig kjekt å merke hvordan spillerne har respondert i en hektisk situasjon. Det har vært et puslespill, sier den vikarierende landslagssjefen.

VG meldte søndag at Ferencvaros-angriperen Tokmac Nguen var i kontakt med NFF. Han fikk imidlertid ikke tillatelse av den ungarske klubben til å reise. Han var ikke den eneste.

– Vi har hatt dialog rundt Per-Egil Flo, Jo Inge Berget, Noah Holm og Ulrik Yttergård Jenssen. Alle disse er skadet eller forhindret av klubb. Tokmac Nguen, som mange har ønsket på landslaget og ønsket det selv, har skadeproblemet. Vi hadde også Håvard Nielsen, Thomas Rogne og noen til i «frågan», sier Smerud.

Slik blir reisen

Det «nye», norske landslaget reiser til Østerrike tirsdag med charterfly.

Det ble opprinnelig jobbet med et opplegg der spillerne skulle reise direkte fra sine elleve respektive land til Wien, men dette ble for krevende, blant annet på grunn av et usikkert coronatest-regime, opplyser NFF på pressekonferansen.

Spillerne reiser derfor alle til Norge og Gardermoen, sjekker inn på flyplasshotell, der de vil ha et strengt smittevernregime.

Forbundet opplyser at denne ordningen er godkjent av både Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Østerrikske myndigheter har besluttet å stenge ned landet fra tirsdag som følge av en kraftig økning av smittetilfeller. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har imidlertid bekreftet at onsdagens kamp ikke rammes.

