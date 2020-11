Håkon (18) dropper skole og satser alt på motorsykkel: – Jeg skal bli europamester

BJØRKELANGEN (VG) Håkon Fredriksen (18) klarte så vidt fraværsgrensen det første året på videregående skole. Nå satser han alt på å bli europamester i motocross.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

LUFTIGE SVEV: Håkon Fredriksen er en tøffing på motorsykkelen. Foto: Privat

– Jeg måtte ta et valg, forteller 18-åringen, som nå er klar for det franske BUD-teamet for 2021.

– Jeg skal bli europamester. Og så er målet å kjøre i Amerika året etter, sier Håkon Fredriksen bestemt.

Han omtaler seg selv som «eplekjekk» da han tidligere i 2019 kontaktet et italiensk team som han visste hadde en skadet fører. Men italienerne lot seg overtale, og resten er historie:

Bronse i EM, fem pallplasser og én heatseier.

– Da vi kom til det første løpet, i Latvia, var det ingen som visste hvem Håkon var. Da han hadde kjørt det siste løpet, i Belgia, skulle «alle» snakke med ham, sier pappa Thomas Fredriksen.

FAR OG SØNN: Håkon Fredriksen sammen med faren Thomas, som innvidde sønnen i motocrosset. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Motocross er en motorsport som kjøres med en crossykkel på egne baner med jord, sand eller lignende underlag.

– Nå har jeg et helt team bak meg. Dette tar meg til et helt nytt nivå. Vi har jobbet hardt for dette, sier Håkon Fredriksen – og kikker bort på faren.

– Forskjellen er også at til nå har vi betalt alt selv. Nå får du betalt for å kjøre, og jeg slipper å ha på meg kjeledressen, smiler Thomas Fredriksen.

– Drømmen er å kjøre supercross i USA. Det har ingen nordmann gjort til nå. Med denne muligheten føler jeg at jeg har de beste forutsetninger for å oppnå det på sikt, mener 18-åringen.

Han har vært i noen kontroverser i motocrossløypa, og når VG spør om han er en tøffing, svarer han:

– Ja, jeg er hardhendt, men jeg er fair. Jeg setter aldri konkurrenter i fare.

– Men motocross er en «skade-gren»?

– Ja, men jeg har vært heldig med lite skader. Det har bare vært et par knekte kragebein, en arm og noen tær. Jeg har sluppet heldigere enn mange andre. Jeg kjører ganske sikkert.

Håkon Fredriksen skal bo mesteparten av året der teamet har sitt hovedkvarter, i det sørvestlige Frankrike.

– Men det kommer også til å bli noen turer hjem for å trene på snø og spise mors kjøttkaker på Skui.

Han har de siste årene kjørt Yamaha, men heretter blir det Kawasaki i BUD-teamet, der nordmannen blir førstefører.