Sandnes Ulf-treneren føler seg snytt: – Dommeren fratok oss to poeng

Steffen Landro ga uttrykk for sin mening om dommeren under og etter kampen mot Strømmen. Foto: Kristian Jacobsen

Sandnes Ulfs trener Steffen Landro beskylder dommer Misha Kellerhals for å ha snytt laget hans for to poeng etter 2–2 kampen mot Strømmen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn