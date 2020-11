Ranheim reagerer kraftig på uværskamp: «Komikveld fra A-Å»

Opprykksjagende Ranheim kan ikke fatte at den værharde Obosliga-kampen borte mot Øygarden på Vestlandet ble spilt utendørs søndag og refser NFF for avgjørelsen. Hjemmelaget avdramatiserer forholdene.

Kampen endte uavgjort 0–0. Det ene poenget skapte alt annet enn glede i Ranheim-leiren. Klubbens daglige leder Frank Lidahl reagerer knallhardt på at kampen i Obos-ligaen ble gjennomført.

– Værmeldingen som er meldt slår selvsagt til rett før kampstart. Spilldekket er overvann og hengemyr, men med vinden som det mest dramatiske, sier Frank Lidahl til VG.

Han la ut en kritisk melding på twitter etter kampen og fikk svar fra en av Ranheim-spillerne. Erik Tønne beskrev kampen slik:

OPPGITT: Erik Tønne. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

«Jeg har spilt på ulike arenaer med varierende værforhold i løpet av min karriere. Men DETTE topper alt. SKANDALE at det spilles fotball på Ågotnes stadion i dag, Komikveld fra A-Å».

Lagkamerat Christian Eggen Rismark sa blant annet til Bergens Tidende: – Jeg har spilt fotball i ganske mange år og aldri vært med på en lignende bane.

Daglig leder Lidahl så kampen fra Trøndelag og holdt dialog med NFF i forkant av kampen.

– Det var alt annet enn fotball. Jeg er sjeleglad for at det ikke ble 3–4 strekker og benbrudd etter sene taklinger, sier Lidahl.

– Kampen burde vært spilt innendørs og om ikke dommer og NFF skjønner det er det god jul og god bedring, sier Lidahl.

REAGERER: Frank Lidahl her sammen med Christian Eggen Rismark i 2017. Foto: Therese Alice Sanne

Daglig leder i Øygarden, Trond Jetmundsen, er derimot av en annen oppfatning.

– Vi ønsket å spille kampen. Kampen er preget av at det er dårlig vær og vi er kommet til november. Da er det typisk høstbaner. Vi lever på Vestlandet og der er det en del vind, sier Jetmundsen.

– Det var ikke fare for liv og helse som er en grunn til å stoppe kamper. Vi må regne med at det blir noen slike kamper i høst sier han.

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, sier at delegaten og dommeren skal sende inn rapport og at NFF har full tillit til avgjørelsen om at kampen skulle spilles.

Han sier de også har hatt dialog med både Ranheim og Øygarden før kampen om værforholdene.

– Vi hadde dialog med dommeren ekstra tidlig og fant ut at det ikke var fare for banens beskaffenhet. Vi stoler helt og fullt på den avgjørelsen. Vi vet at det ikke var optimale forhold med nedbør og mye vind, sier Pedersen, som sier de skal evaluere dette i etterkant. Han påpeker at krevende vær ikke er et ukjent fenomen på senhøsten og at det blir ekstra krevende med årets sesong som er utsatt på grunn av corona-pandemien.