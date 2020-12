Arsenal brøt marerittrekke etter drømmescoringer: – Håper dette er vendepunktet

(Arsenal – Chelsea 3–1) Med to poeng på de syv siste seriekampene og ingen ligaseier siden 1. november, kunne Arsenals seier over byrival Chelsea knapt kommet på et bedre tidspunkt.

– Dette trengte vi. Vi har hatt noen dårlige prestasjoner, men vi spilte bedre enn på lenge og ventet ikke med å spille bra til vi havnet under 1–0, sier Arsenal-backen Kieran Tierney til Sky Sports.

Et heltent Arsenal stormet ut av startblokkene og la tidlig press på naboene i blått, allerede etter minuttet kunne Gabriel Martinelli sendt vertene i ledelsen. Gjestenes Mason Mount banket et frispark i stangen, før Tierney satte fart inn i sekstenmeteren.

Reece James var på etterskudd og ga backen et lite kakk på hælen, nok til at han gikk i bakken, og på det påfølgende straffesparket var Alexandre Lacazette sikker da Chelsea-keeper Edouard Mendy gikk feil vei.

Xhaka-kanon

Dermed fikk Arsenal drømmestarten de sårt trengte. Etter at de slo Manchester United 1. november, har de lutfattige to poeng på syv kamper, tre scoringer i samme periode og plutselig var nedrykksstriden et faktum for «The Gunners».

– Dette er en stor seier for oss. Vi har vært skuffet over resultatene, ikke prestasjonene, men resultatene. Vi har lidd, fansen har lidd - vi håper dette er vendepunktet, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta til Sky Sports.

Chelsea lå på femteplass, Arsenal på 15. – det var topp mot bunn i London-derbyet.

I åpent spill var det ikke mye å juble for, men Bukayo Saka ble felt av Ngolo Kanté like utenfor feltet og utskjelte Granit Xhaka gjorde seg klar.

Fra femogtyve meter banket han ballen i krysset og ga Arsenal en drømmeledelse inn til pause. Sveitseren er blitt utvist og latterliggjort, men sto fram som en leder da Arsenal trengte det som aller, aller mest.

Ny Jorginho-miss

Nevnte Saka var ikke ferdig. Arsenal dro opp et angrep Arsène Wenger ville blitt rørt av, helt fra Bernd Lenos utspill og til Emile Smith-Rowes pasning mot Saka.

Om han forsøkte å skyte er heller tvilsomt, men ballen dalte uansett utagbart i krysset til Mendy.

– Jeg så han var langt ute, så jeg forsøkte å legge den over ham, sier Saka til BBC Sport.

Mohamed Elneny kunne økt med en skudd som banket i tverrliggeren, Rob Holding tvang fra en god redning av Mendy – men Arsenal nøyde seg med å score like mange mål som i det syv foregående kampene til sammen.

Tammy Abrahams redusering måtte grundig VAR-sjekkes fem minutter før slutt, men videodommerne avgjorde til slutt at han var på rett side av streken. Sluttspurten fortsatte da Mason Mount ble felt og Jorginho fikk sjansen fra straffemerket.

Men Jorginho bommet for tredje gang på rad da Leno reddet med et tigersprang.

«Laca», Xhaka, Saka – og Arsenal slo knockout på Chelsea på Boxing Day.