Eirik Brandsdal (32) tar på seg hockeyskøytene. Tirsdag skal han gå sprinten i Drammen som han har vunnet tre ganger.

For 32-åringen fra Kjelsås i Oslo er ikke trening på isen med kølle og hjelm noe nytt. Han startet med det i høst for å få en mer leken inngang til skisesongen.

Veteranen, som gikk sitt første verdenscupløp i langrenn nettopp i Drammen i 2007, har holdt på lenge. Derfor ble det viktig å finne på noe nytt, som å ta opp studiene, bruke hverdagen smartere og prøve seg på glattisen.

Fakta: Eirik Brandsdal Født: 11. november 1986 (33 år) Klubb: Kjelsås Bosatt: Kjelsås, Oslo Meritter: OL: 9.-plass (sprint 2014), VM: 6.-plass som best (sprint 2013), Verdenscupen: 9 seire, 22 ganger på pallen. Deltatt i tre VM og to OL. Tre individuelle NM-gull og i alt fem medaljer.

Stein J. Bjørge

Ishockey gir inspirasjon

Sammen med kompisen og gjengen fra Brannvesenet, har han det gøy i hallen. Han får bedre balanse også, og føler seg veldig motivert etter en slik treningsøkt.

– Jeg har hatt mer moro med skigåing denne sesongen enn de siste årene. Det skyldes flere ting, blant annet dette. Jeg tror det har gjort med til en bedre langrennsløper også.

Stein J. Bjørge

Brandsdal har kommet til seks finaler i verdenscupen i vinter, tre av dem på pallen.

Han ligger på tredjeplass sammenlagt i sprintcupen.

Riktignok var han bare reserve under VM i Seefeld, men motivasjonen har på ingen måte dabbet av. Ved å gi alt i Grünerhallen på Dælenenga i Oslo, har han fått et avbrekk.

Når han jager pucken og kanskje vinner en duell eller ender i vantet, er det nesten som å gå i et sprintfelt. Det gjelder å være reaksjonssterk og ikke tenke for mye.

– Jeg må benytte de mulighetene jeg får, men også være litt taktisk, ler han.

Stein J. Bjørge

Startet med løkkehockey

Brandsdals erfaring fra isen var liten, kun noe løkkehockey i nabolaget med kameratgjengen. De hadde det gøy og ble stadig bedre på skøytene.

Langrenn ble likevel idretten han satset på, og der han har oppnådd mye.

Nå er ishockey en måte få avveksling på, men også utvikle seg.

– Kan man gjøre små justeringer og finne nye ting å øve på, hjelper det. Det har vært viktig å dra på slike treninger og få andre impulser i et nytt miljø, sier han.

Brandsdal vet at han kan utsette seg for skader, men foreløpig har det gått bra.

– Noen vil si det er useriøst å trene på denne måten, men det at jeg har hatt frihet til å gjøre andre ting, har betydd mye. Her inngår også fjellturer og toppturer som har bidratt til at jeg har vært mer skjerpet på de viktigere langrennstreningene. For min del er små avbrekk i treningen, hvor jeg får utfordret meg på andre arenaer viktig for glede og motivasjon. I tillegg har jeg studert i år, og det har gitt meg flere utfordringer.

Stein J. Bjørge

Vil gjerne fortsette

Den som tror at Brandsdal går med planer om å legge opp der Drammen-sprinten kan være blant hans siste renn, tar feil.

– Jeg er motivert og kommer sikkert til å fortsette. Jeg skal gjøre ferdig sesongen og så blir det en evaluering. Dette er veldig gøy.

Han er klar for Drammen, arenaen der han ofte har levert. Det ble seier i 2012, 2015 og 2017 og 2. plass så sent som i fjor.

Dette blir start nummer 11.

Og selv om hans meritter har druknet i lagkameratenes medaljer fra Seefeld, mener han å ha hatt en bra sesong.

Stein J. Bjørge

– Det er selvsagt kjedelig å være reserve i VM, men skøytemessig mener jeg likevel at jeg har tatt steg. Og det gjenspeiler seg i resultatlistene. Dessuten er jeg på et godt landslag der det er trangt om plassene. Hvis jeg hadde fått gå, kunne også jeg kjempet om en pallplass. De andre har gjort det bedre i skøyting, og da blir det sånn. Jeg synes at vi trener godt sammen og vi har løftet oss alle mann.

Dro rett på isen

Da han kom hjem fra Østerrike, bar det rett til tirsdagstrening på isen. Både motorikken, balansen og ferdighetene han har utviklet på skøytene, tar han med seg til hovedidretten.

– Jeg mener at dette er vel så relevant trening som mye annet vi gjør på høsten.

Men tirsdag må ha droppe skøytene for å gå klassisk på ski. Da håper han å ta seg langt frem i sesongens viktigste renn på hjemmebane. Og han er fornøyd med å ha gått nye veier.

– Det er kult å tenke alternativt selv om man er rutinert og gammel i gamet. Jeg har tro på å tørre å gjøre nye ting.