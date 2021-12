Arsenal-midtstopper Gabriel (23) fikk et ublidt møte med to inntrengere. En av dem er nå dømt til fem år i fengsel, blant annet på grunn av denne hendelsen.

Opptrinnet skjedde i forrige måned. Det var britiske Daily Mail som omtalte saken først, sent tirsdag kveld.

Ifølge avisen skal Gabriel og en kompis ha kommet kjørende hjem etter en kveld ute i London. Da de skulle gå ut av bilen inne i fotballspillerens garasje, ble han møtt av to menn med balltre, som tydelig hadde fulgt etter Premier League-spilleren.

Målet så ut til å være Gabriels rådyre Mercedes, som har en anslått verdi på omkring fem millioner norske kroner.

Brasilianeren ga fra seg bilnøklene og en klokke til de maskerte mennene, før han bestemte seg for å kjempe imot. Arsenal-spilleren fikk inn et slag mot den ene av dem og gikk inn i nærkamp, før innbryterne la på sprang.

Det hele ble fanget opp av et overvåkningskamera.

En av ranerne, som er navngitt i britiske medier, er dømt til fem år i fengsel etter hendelsen. Den andre er ennå ikke tatt. Dommeren i saken vektla at 26-åringen allerede hadde et tungt rulleblad og var ute på prøve etter å ha blitt dømt for besittelse av heroin. I 2009 ble han også dømt for besittelse av forbudte våpen.

Mannen ble knyttet til åstedet etter at politiet oppdaget DNA fra en gjenglemt lue.

– Du har et skremmende rulleblad til å være en mann på 26 år, sa dommer Martin Lewis i domsavsigelsen.

Videre sa han dette:

– Ingen kom fysisk til skade under ransforsøket, men ofrene opplevde å havne i en sjokktilstand. Heldigvis var ofrene i god fysisk form, og evnet å stå opp for seg selv.

Gabriel kom fra franske Lille for om lag 300 millioner norske kroner i fjor sommer. Etter en røff start har han virkelig funnet seg til rette i klubben, og er nå sett på som en av manager Mikel Artetas nøkkelbrikker.

Dette er ikke første gang en Arsenal-forsvarer havner i en intrikat situasjon med ranere. For et par år siden ble Sead Kolasinac forsøkt ranet med kniv, men unnslapp det hele da han gikk til motangrep. Opptrinnet skjedde mens Kolasinac befant seg sammen med daværende lagkamerat Mesut Özil.