– Til våre russiske idrettshelter. Tusen takk. Tusen takk for deres seirer, sier konferansieren for Putins propagandashow før presidentens tale til folket.

Med bokstaven «Z» på brystet, var de russiske OL-heltene til utstilling i forbindelse med en jubileumsmarkering av anneksjonen av Krim-halvøya i 2014.

Den eneste som tilsynelatende ikke hadde bokstaven Z på brystet, er langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov. De andre russiske OL-vinnerne har bokstaven Z, som er blitt brukt til å symbolisere støtte til krigføringen, på brystet.

– Det er interessant hvordan Putin, som hevder han skal denazifisere Ukraina, tyr til metoder man kjenner fra Adolf Hitler. Da ble den ariske atleten fremstilt som altoverskyggende, sier førsteamanuensis Haavard Koppang, ekspert på blant annet propaganda ved Handelshøyskolen BI.

– Moderne fascisme

Ekspert på retorikk og lektor ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes, sier følgende om propagandashowet:

– Dette er moderne fascisme.

Han ser også likheter til Tyskland i 1930- og 1940-tallet.

– Dette er ikke så langt fra den nasjonalismen vi så vokse frem i Tyskland i mellomkrigstiden, og nå begynner Putin å nærme seg den klassiske fascistiske språkbruken.

Raknes påpeker at nasjonalisme er lov, men at retorikken til Putin er preget av en forestilling om at nasjonen kun tilhører en viss gruppe.

– Ønsker å befeste makten

Han viser blant annet til presidentens tidligere tale og måten han da fremstilte dem som ikke støtter opp om hans regime.

– De som ikke støtter Putin er «femtekolonister» og avskum. Han snakker om en nasjonal renselse, hvor de skal kvitte seg med de upatriotiske. Han fremstiller krigen som en slags krig for det russiske folket, sier Raknes.

Raknes mener at Russland er i ferd med å bli et nytt Nord-Korea eller Iran.

Foto: AP

– Hver gang iranere blir utsatt for nye sanksjoner, samler de folk og brenner amerikanske flagg. Det er det samme Putin gjør nå: Han ønsker å befeste makten sin ved å si at Russland er til for de ekte patriotene, sier han.

Raknes mener at Putin kun er trygg så lenge han klarer å kontrollere den russiske befolkningen.

– For Putin handler det nå om å redde stumpene. Det eneste han har igjen er den russiske befolkningen. Det finnes nesten ingen andre igjen i verden som støtter dem, bortsett fra et ufrivillig Kina og Nord-Korea.

Foto: ALEXANDER VILF / AFP

– Blitt en propagandist

Koppang sier definisjonen av propaganda ikke må defineres for vidt, slik at «alt» omfattes, ei heller for smalt, slik at «ingenting» omfattes.

– I denne definisjonen er det mulig å se på dette som en propagandaforestilling. Når man ser at det er Putin som står bak, har man i senere tid sett at Putin i større grad er blitt en propagandist, forklarer Koppang.

Bokstaven Z er blitt symbolet på den russiske krigføringen i Ukraina. Hva den står for, er ikke offisielt bekreftet – за победу er en tolkning. Det betyr «for seieren».

Arrangementet holdes på Luzhniki Stadium, som ble brukt til Champions League-finalen i 2008 og finalen i fotball-VM i Russland i 2018 med en kapasitet på 80 000.

Russiske og hviterussiske utøvere er stengt ut fra de fleste idrettsforbund som følge av den pågående invasjonen i Ukraina, som startet torsdag 24. februar.

For Bolsjunov og langrennsløpernes vedkommende, fikk ikke de beskjeden før de var i Norge for å delta i Holmenkollen.