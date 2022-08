Dette kan du gjøre for å fremme idrettsglede, motivasjon og vedvarende deltakelse for dine barn.

Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Nesten alle barn og unge i Norge er innom idretten. En arena for mestring, vennskap, fysisk form og gode idrettsopplevelser. Mange idrettsforeldre og -foresatte ønsker derfor å bidra til at deres barn beholder idrettsgleden. Men hvordan gjør man egentlig det?

Råd 1: Vær i aktivitet selv

Vi ønsker at barna våre skal bli friske, sunne og aktive mennesker. Studier viser at barn gjerne tar etter foreldrenes verdier. Aktive foreldre oppdrar aktive barn. Som foreldre definerer vi gjennom ord og handlinger hva vi setter pris på, og hva som er normalt for barnet. For noen er sofaen det de går til når de søker overskudd og kos. For andre er det idrett og aktivitet.

Glede ved idrett og aktivitet formidles best gjennom eksempelets makt, og gir gode forutsetninger for at barna vil sette pris på idrett og aktivitet selv. Vær derfor i aktivitet selv, og bli med barna i idrettsleken!

Råd 2: La barna bestemme egne motiver og ambisjoner

De fleste barn begynner med idrett fordi det er gøy og sosialt. Men med årene kan mange barn oppleve at verdien av deres idrettsdeltakelse avhenger av hvor «gode» de er.

Våre holdninger og verdier avsløres ofte gjennom hva vi snakker om, og hva vi spør om. Når barna kommer hjem fra kamp, spør vi «Vant dere?» eller «Scoret du?». De beste barna får mest oppmerksomhet, og får høre hvor gode de er og kan bli. Kanskje de en dag kan oppnå noe av det man drømte om selv?

Om barnet deltar for gøy og sosiale motiver, vil foreldres mas om treningsmål og seiere fort bli press og påtvungne ambisjoner. Vi kan tone ned dette ved å heller stille spørsmål som «Hva var det morsomste på trening i dag?», «Hva har dere trent på i det siste?» eller «Hadde du det gøy i dag?». Svaret etter kamper kan fort bli det samme, «Ja, vi vant» eller «Nei, vi tapte». Men signalene fra deg som voksen om hva som er viktig vil være ganske annerledes.

Rådet til foreldre er derfor å la barna ha sine egne motiver og ambisjoner for idretten, og støtt opp om det de gjør – enten det er fordi de synes idrett er gøy, sosialt, eller de vil bli proffe.

Dessuten: De fleste som lykkes med en profesjonell idrettskarriere tok valget om å satse på egen hånd. Og ikke før i ungdomsalder.

Råd 3: Engasjer deg – møt opp på trening og kamp

Foreldre er gjerne de som får barn involvert i idrett, og de første til å lære bort idrettslige ferdigheter. Studier viser at foreldreengasjement henger sammen med positive idrettsopplevelser for barn. De som holder på med idrett lenge, trekker ofte fram støtte fra foreldre som viktig.

Denne støtten kan være som sjåfør, trener, matpakkesmører, foreldrekontakt, og samtalepartner. Finn derfor ut hvordan du kan engasjere deg, og støtte opp om idrettsdeltakelsen. En god start vil være å møt opp på trening og kamp, og vise at du synes det er gøy å se barnet ditt ha glede av idrett.

Råd 4: Ros for innsats og fair play

Det er gode grunner til å fokusere på barnas positive sider framfor å kritisere. Men hvordan vi roser barna etter trening og kamp vil påvirke hvordan de opplever aktiviteten. Det er naturlig å glede seg over barnas gode prestasjoner. Samtidig er det en balansegang; hvis mamma eller pappa blir kjempeglade når barna utkonkurrerer de andre eller scorer mål – hvordan oppleves det den dagen de møter noen som er bedre, eller bommer på de store sjansene?

Den utilsiktede effekten av å gi ros for ting som er utenfor barnets kontroll er ofte at barna søker oppgaver de vet de mestrer. Når ting blir vanskelig blir de redd for å feile, eller finner grunner til å ikke prøve i det hele tatt.

Studier viser nemlig at barn som roses for innsats framfor resultat og talent trives med utfordringer, og jobber lenger og hardere for å mestre dem. Ros derfor for de tingene barna gjør bra, og som de har kontroll over selv – som innsats, gode forsøk og fair play.

Råd 5: Respekter dommeren og motspillere

Idretten er en arena for mestring og utvikling av idrettsferdigheter. Gjennom idretten kan man også lære ferdigheter som sosialt samspill, respekt og likeverd. Dette er imidlertid vanskelig om foreldre står på siden og kjefter på dommeren, snakker ned motspillere, eller oppmuntrer til stygge taklinger. Kommentarer som «Er du blind, dommer?» eller «Den backen dribler du hver gang!» er ikke ukjent.

Selv om de negative kommentarene ofte får mye oppmerksomhet, er det mange foreldre som støtter opp om de positive verdiene. Nylig var det en kamp der en forelder gikk bort til en ung dommer ved kampslutt, og fortalte at det var skikkelig tøft å se henne dømme. Den unge dommeren vokste på den positive tilbakemeldingen. Og de små guttene hun hadde dømt fikk se hvordan en fin kommentar kan løfte opp andre.

Råd 6: Støtt opp om trener og klubb

Det er ikke sikkert at du alltid er enig med trener eller klubb. Kanskje synes du at barnet ditt blir urettferdig behandlet av treneren, at du er uenig i hvordan laget spiller, eller mener klubben burde prioritere annerledes. For barna vil det imidlertid være vanskelig om foreldre, trenere og klubb ikke er samstemte. Det er forvirrende om man gjennom uka trener på en ting, men under konkurranse roper foreldrene instruksjoner som er motstridende.

Forsøk derfor å forstå hva trener og klubb tenker om organisering av aktiviteten. Dere har det samme målet – barnas beste. Uenigheter kan oppstå, men bør løses av de voksne uten at barnet blir stående i midten av konflikten.

Det siste rådet er derfor å gjøre ditt beste for å være en støttespiller for både barna, trener og klubben. Møt opp på kamp, men la treneren ta seg av instruksjonene.

Til slutt:

God etterlevelse av disse rådene vil øke sjansen for at barnet ditt beholder idrettsgleden. Og husk på det Karsten Warholm har sagt: «Alle som driv med idrett skal ikke bli verdens beste … Det viktigste er vel at barnet ditt har hatt kjent mestring og glede ved idretten?»

God sesong!

Martin Kjeøen Erikstad er postdoktor ved UiA. E-post: martin.erikstad@uia.no Foto: UiA