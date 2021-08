Clas Brede Bråthen varsler søksmål mot skiforbundet

Det får VG bekreftet fra Bråthens advokat, Marit Håvemoen, fredag ettermiddag.

Hun opplyser at det nå er sendt et varsel om søksmål til skiforbundet.

«På vegne av Bråthen kreves det fast ansettelse i Skiforbundet» skriver Håvemoen i en e-post til VG.

Bakgrunnen er den betente konflikten som har blitt offentlig kjent den siste uken:

Bråthen har havnet i en konflikt med ledelsen i skiforbundet, som ikke ønsker å forlenge kontrakten hans som sportssjef for hopplandslaget. Norges skiforbund har heller ikke ønsket å kommentere saken offentlig.

Samtidig får Bråthen - kjent for å være frittalende - de beste skussmål av både hoppere og landslagssjef Alexander Stöckl. Østerrikeren har truet med å slutte i jobben dersom forbundet ikke snur.

«Det er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig for midlertidig ansettelse i idretten at det er inntatt «sport» i stillingstittelen. Bråthen vil ha en rettslig avklaring på om han i den stilling som han har hatt siden 2004, med hovedsakelig administrative oppgaver, er omfattet av det unntaket som følger av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse. Det at Bråthen har vært ansatt midlertidig i over en så lang periode som 17 år reiser også spørsmål om lovlighet i forhold til EØS-direktiv om midlertidig ansettelse/nasjonal lovgivning» skriver Håvemoen til VG.

Dermed er stridens kjerne såkalt «midlertidig ansettelse»:

Bråthen har i 17 år gått på kontrakter som stadig har blitt fornyet. Spørsmålet er da i hvilken grad dette gir rett på fast ansettelse. Det avhenger angivelig blant annet av hvor mye han har jobbet administrativt i perioden.

«Søksmålsvarselet omfatter også enkelte andre forhold, blant annet ulovlig gjengjeldelse fra forbundet, men avklaringen av stillingsvernet for administrative funksjoner og ledere i norsk idrett er det mest prinsipielle i saken» skriver advokat Marit Håvemoen til VG.

Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, bekrefter at de har mottatt et varsel om søksmål, men ønsker ikke å kommentere saken utover det fredag ettermiddag.

Clas Brede Bråthen har vært en tydelig stemme i offentligheten for kvinnehopp de siste årene. Både i media og internt i skiforbundet skal 52-åringen ha fremmet sitt syn - til fordel for blant andre Maren Lundby.

På slutten av fjoråret skal imidlertid konfliktnivået med ledelsen i skiforbundet ha økt.

Skiforbundet fremla i utgangspunktet en kontraktsforlengelse med den populære sportssjefen, men generalsekretær Ingvild Bretten Berg signerte aldri denne - før beskjeden kom om at han ikke er ønsket med på laget videre.

Skipresident Erik Røste har ikke kommentert den pågående saken.